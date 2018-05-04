Центр аддитивных технологий будет создан на предприятии ОДК

Аддитивные технологии — одно из наиболее динамично развивающихся направлений «цифрового» производства. По мнению экспертов, их внедрение позволит применить новый подход к созданию изделия, сократить количество деталей конструкции и их стоимость. Освоение аддитивных технологий консолидированно ведется на всех предприятиях ОДК. Холдинг планирует применять их при серийном производстве перспективных российских газотурбинных двигателей, которые будут сертифицированы в 2025-2030 годах, рассказали в ОДК.

Центр аддитивных технологий, по мнению организаторов, должен будет занять лидирующие позиции в промышленности России и стать передовым центром внедрения в производство новых технологий. Основной продукцией, которая предполагается к поставке на рынок, будут детали уже прошедшие опытно-конструкторские работы в холдингах из титана, кобальт-хрома, нержавеющей стали, инконеля и алюминия. По расчетам участников проекта, первая опытная партия деталей будет изготовлена в центре уже в 2019 году.

По направлению аддитивных технологий мы работаем уже более 14 лет. В ОДК в год методом аддитивных технологий изготавливается порядка трех тонн деталей Юрий Шмотин, замгендиректора — генеральный конструктор ОДК Для обеспечения работы ЦАТ на ММП имени В. В. Чернышева будет создан конструкторско-технологический комплекс, который включит в себя лабораторию металлургических исследований и конструкторское бюро.

«Наша задача — сформировать единую производственную и конструкторскую среду внедрения аддитивных технологий с учетом лучших мировых практик. По направлению аддитивных технологий ОДК работает уже более 14 лет. Эти технологии позволяют сократить в два раза количество деталей в ряде узлов газотурбинных двигателей, а также дают возможность применить другой подход мышления к созданию формы, что позволяет не только уменьшить количество деталей, но и снизить стоимость двигателя. Уже сегодня мы используем данные технологии: в ОДК в год методом аддитивных технологий изготавливается порядка трех тонн деталей», — говорит заместитель гендиректора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.

«Нашими клиентами станут предприятия Ростеха и других госкорпораций. Будем проводить испытания и сертификацию новой продукции», — отмечает куратор проекта, главный инженер ММП имени В. В. Чернышева Владислав Кочкуров.

АО «ММП имени В. В. Чернышева» входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию. Предприятие является производителем турбореактивных двигателей и участвует в широкой кооперации ОДК по производству самолетных и вертолетных двигателей.