Руководство ТРК «ГУБЕРНИЯ» отметили на федеральном уровне

Ежегодно 7 мая в России отмечается День радио. 123 года назад Александр Попов представил первый радиоприемник и осуществил сеанс радиосвязи. Сегодня седьмой день мая считается профессиональным праздником работников всех отраслей связи в России.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню радио, прошло в конференц-зале Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики в Самаре . С приветственным словом к собравшимся обратился глава региона. Дмитрий Азаров отметил, что 7 мая — профессиональный праздник людей, которые соединяют судьбы, континенты и целые отрасли. Лучшие представители радиоиндустрии получили заслуженные награды. Глава региона вручил почетную грамоту и Юрию Проничеву. Директор телерадиокомпании «ГУБЕРНИЯ» поблагодарил коллектив и подчеркнул, что за относительно небольшой срок удалось создать один из самых авторитетных медиа-холдингов региона.

Телерадиокомпания «Губерния»:

Телеканал «Губерния» — общедоступный телеканал Самарской области , увидеть который можно на 21 кнопке в любом населенном пункте региона.

Самарское губернское радио — это единственная музыкально-информационная радиостанция с круглосуточным вещанием на всей территории Самарской области, включая самые отдаленные сельские поселения.

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