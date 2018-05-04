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Руководство ТРК «ГУБЕРНИЯ» отметили на федеральном уровне
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Руководство ТРК «ГУБЕРНИЯ» отметили на федеральном уровне 

Волга Ньюс 49 минут назад
Фото: Волга Ньюс
Ежегодно 7 мая в России отмечается День радио. 123 года назад Александр Попов представил первый радиоприемник и осуществил сеанс радиосвязи. Сегодня седьмой день мая считается профессиональным праздником работников всех отраслей связи в России.
Торжественное мероприятие, посвященное Дню радио, прошло в конференц-зале Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики в Самаре. С приветственным словом к собравшимся обратился глава региона. Дмитрий Азаров отметил, что 7 мая — профессиональный праздник людей, которые соединяют судьбы, континенты и целые отрасли. Лучшие представители радиоиндустрии получили заслуженные награды. Глава региона вручил почетную грамоту и Юрию Проничеву. Директор телерадиокомпании «ГУБЕРНИЯ» поблагодарил коллектив и подчеркнул, что за относительно небольшой срок удалось создать один из самых авторитетных медиа-холдингов региона.
Телерадиокомпания «Губерния»:
Телеканал «Губерния» — общедоступный телеканал Самарской области, увидеть который можно на 21 кнопке в любом населенном пункте региона.
Самарское губернское радио — это единственная музыкально-информационная радиостанция с круглосуточным вещанием на всей территории Самарской области, включая самые отдаленные сельские поселения.
Сайт ТРК «Губерния» — популярный и оперативный ресурс, рассчитанный на людей активных и деловых. Все новости региона, полный архив программ телеканала и радиостанции. Онлайн вещание ТВ и Радио. Официальные группы ТРК «Губерния» есть во всех социальных сетях.
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