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Статс-секретарь МИД Германии обсудил в Москве двусторонние отношения
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Статс-секретарь МИД Германии обсудил в Москве двусторонние отношения 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Первый замглавы МИД РФ Владимир Титов провел в Москве консультации со статс-секретарем министерства иностранных дел ФРГ Андреасом Михаэлисом, сообщил в пятницу МИД РФ.
"Обстоятельно проанализировано состояние российско-германских отношений… Выражено удовлетворение ходом реализации проектов в торгово-экономической, энергетической, культурно-гуманитарной сферах, на уровне регионов и муниципалитетов, а также по линии гражданских обществ двух стран", — говорится в сообщении.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по ряду практических вопросов российско-германского сотрудничества, в том числе перспективам возобновления деятельности Рабочей группы высокого уровня по вопросам политики безопасности (РГВУ), реализации проектов в рамках российско-германского тематического «перекрестного» года регионально-муниципальных партнерств 2017-2018 годов, а также планам организации «культурных сезонов» и «перекрестных» годов научно-образовательных обменов 2018-2020 годов.
Из международных тем ключевое внимание было уделено сирийскому урегулированию, внутриукраинскому конфликту, иранскому ядерному досье, перспективам межкорейского диалога и другим проблемам, представляющим взаимный интерес.
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