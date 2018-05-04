Эксперты о предложении штрафовать за санкционку: бизнес однозначно в зоне риска

Правительство внесло в Госдуму проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, который вводит ответственность за несоблюдение запрета на оборот запрещенных товаров.

Согласно документу, штраф для обычных россиян составит от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, а для юрлиц — до 100 тысяч. Также законопроектом предусмотрена конфискация санкционного товара.

Действие поправок не распространяется только на случаи, когда граждане покупают товары для личных нужд. Кто может попасть под новые штрафы? Отвечает директор юридического агентства «Абгарян и Партнеры» Акоп Абгарян:

Акоп Абгарян директор юридического агентства «Абгарян и Партнеры» «Если ознакомиться с пояснительной запиской, которая прилагается к проекту Федерального закона „Об изменении Кодекса административных правонарушений“, там указано понятие, расшифровано понятие „оборот в Российской Федерации отдельных категорий товаров“. Там указано, что даже приобретение физическими лицами для личного использования — это уже является оборотом тех товаров, которые они считают санкционными. Здесь в данном случае человек, который приобретет лекарство, которое запрещено использовать в России, должен доказать, что это для его личных нужд, а не для, к примеру, коммерческих целей. Соответственно каким-либо образом ущемляются права граждан здесь в любом случае, то есть человек, который, в принципе, не имеет отношения к бизнесу, покупает не одну пачку, а десять пачек каких-то товаров, он должен доказать, что это для личных нужд. Однозначно здесь в зоне риска бизнес. Штрафы как таковые, я не сказал бы, что они слишком велики — там до миллиона, больше миллиона, в пределах разумных сумм. Только такими способами можно как-то приостановить именно реализацию и продажу тех товаров, на которые есть запрет на оборот в Российской Федерации».

Ранее главы трех думских фракций и председатель нижней палаты Вячеслав Володин внесли законопроект о контрмерах против стран, которые ввели санкции. В нем прописываются 16 мер, которые могут вводить президент и правительство, в том числе запрет на ввоз из США и других стран лекарственных препаратов, сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции. Госдума рассмотрит документ 15 мая.

Иван Родионов: Законопроект критиковали, в том числе за возможность запрета импортных лекарственных препаратов, если в России есть их аналоги. К чему могут привести новые российские контрсанкции? Вот что говорит профессор Высшей школы экономики

Иван Родионов профессор Высшей школы экономики «В условиях опять ухудшившейся экономической ситуации начал развиваться уже, наверное, года полтора как вот такой частный бизнес по доставке товаров из-за границы в Россию. Он был там популярен в начале 90-х годов, сейчас он возродился, потому что такие товары достаточно дороги и эффективны с точки зрения их перевозки таким незаконным способом. Эта мера — стандартная реакция на стандартную ситуацию. Будут какие-то там отделы организованы, будут какие-то люди этим заниматься, получать за это зарплату, отчитываться, кого-то валить. Если этот бизнес примет характер массового явления, если это будет экономически эффективно, совершенно точно, что сделать реально ничего не удастся. Понятно, что это санкции будут влиять, прежде всего, на население. Понятно, что будет рост цен, как произошло с тем же сыром, где при снижении качества, цены выросли более, чем в два раза. Понятно, что доля российского импорта для мирового рынка настолько мала, что о ней даже смешно говорить. Ни один из крупных производителей от таких мер не пострадает. Если мы завтра, например, всей страной запретим пить Coca-Cola , очевидно, что Coca-Cola даже этого и не заметит, и на капитализации это ее не скажется».

По его словам, планируется внести поправку, которая позволить президенту и правительству вводить ответные санкции в отношении не только уже обозначенных сейчас 16 отраслей, но и конкретных физических и юридических лиц.