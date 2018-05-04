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«Требование соблюдать закон — это вовсе не „кошмарение“ бизнеса»
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«Требование соблюдать закон — это вовсе не „кошмарение“ бизнеса» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Представители прокуратуры Волгоградской области прокомментировали итоги проверок мест массового пребывания, которые в ведомстве огласили сегодня.
Напомним, выявлены «системные нарушения» — в 200 объектах в общей сложности свыше двух тысяч нарушений. Отмечая на вопросы волгоградских журналистов, начальник отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере прокуратуры Волгоградской области Дмитрий Васютенко пояснил, что исполнение владельцами ТРЦ и других объектов всех противопожарных норм не угрожает стабильности бизнеса. «Практика показывает, что деньги, котоыре на это нужны, не такие уж и большие и когда есть угроза приостановления работы даже на несколько дней собственник всегда легко их вкладывает без ущерба для своей деятельности. Это необходимость, это закон, так что говорить о том, что кто-то бизнес кошмарит — несправедливо», — пояснил Васютенко.
Он также уточнил, что, по его мнению, арендаторы, бизнес которых как раз и теряет доходы, вправе предъявить претензии к собственникам опасных с пожарной точки зрения зданий. «Можно требовать и компенсации фактически понесенных расходов и даже морального вреда», — отметил представитель облпрокуратуры. Однако пока о таких исках неизвестно. Как нет и попыток обжалования проверок и их результатов. «Они объективны, они бесспорны, когда на объекте 50 или 70 нарушений, то невозможно выдать черное за белое», — констатировал Дмитрий Васютенко.
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