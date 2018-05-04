Заместитель главы администрации Костромы проверила, как убрали город

Заместитель главы администрации Костромы Татьяна Подойницына сегодня совершила объезд города — она проверяла, как идет уборка, узнал KOSTROMA.TODAY. Контрольный рейд прошел по поручению главы администрации Виктора Емца.

Рейд начали с тех территорий, где будут проходить торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы.

На площади Мира уже провели уборку: вычистили от мусора газоны и дорожки, а также лестницу к памятнику. Однако проблемы обнаружились у постамента Монумента Славы на площади Мира, который с приходом весны почистили и вымыли.

«На нескольких участках обнаружено частичное разрушение мозаичного покрытия постамента, устранить которое подрядчик, выполнявший ремонт памятника, отказался. После проведения всех необходимых экспертиз администрацией города будет организована работа по восстановлению покрытия, а затем взысканы затраты на ремонт с подрядной организации», — рассказала председатель Комитета городского хозяйства Ольга ШАРОВА.

У другого монумента — Вечного огня — сейчас завершаются работы по замене плитки на дорожке. 7 мая на клумбах будут высажены цветы.

А после 9 мая планируется заменить мраморные плиты на клумбах, расположенных симметрично с двух сторон памятника.

Далее рейд продолжился в костромских дворах, жители которых жаловались на грязь. Например, у дома № 8 в Берёзовой роще обнаружился мусор, который складировали жители. Его в течение суток должна убрать Городская управляющая компания.

«Сегодняшний объезд показал, что основные работы по благоустройству города проведены. Безусловно, остаются ещё некоторые проблемные точки или возникают новые. Мы прекрасно это понимаем, поэтому темпы работ не снижаем», — отметила Татьяна ПОДОЙНИЦЫНА.

Как подчеркнули в администрации, в городе уборка идет в ежедневном режиме.