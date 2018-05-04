Партнерство ОТТ и PAY TV меняет конкурентный ландшафт

Конкуренция на рыночном пространстве сферы развлечений в США меняется по мере того, как партнерские союзы игроков ОТТ и платного ТВ становятся все более похожими друг на друга.

Согласно данным Parks Associates, партнерские стратегии провайдеров ОТТ и платного ТВ улучшают пользовательский опыт, минимизируя при этом риски и маркетиноговые расходы для каждой из сторон.

«Природа конкуренции в видеосервисах изменилась», — говорит Бретт Саппингтон, старший директор исследования, — «Сегодня мы говорим больше не о вытеснении конкурента, а о том, как дополнить друг друга на рынке».

Больше половины домохозяйств в США пользуются одновременно и услугами платного ТВ и как минимум одним ОТТ-сервисом, говорят данные последнего отчета Parks Associates. Также стало известно, что примерно 33% корд-каттеров не меняли бы сервис-провайдера, если бы им предложили сервис типа «Netflix» в пакете с традиционными ТВ-каналами.

«Потребители готовы иметь несколько различных видео аккаунтов для доступа к тому контенту, который они хотят смотреть», — добавляет Саппингтон, — «Зачастую они выбирают сервис с контентом, без которого не могут обойтись, а потом выбирают тот, где есть недостающий контент».

В сфере корд-каттинга, подписки на платное ТВ в 2012-2017 годах упали с 87% до 77%, по мере роста ОТТ и снижения смотрения линейных эфирных ТВ-каналов. Порядка 5% домохозяйств широкополосного ТВ в США никогда не имели подписки на платное ТВ, а 8% — отключили их и дополнили просмотром видео на устройствах с доступом в интернет.

В частности, аудитория эфирных вещателей с течением времени сократилась, особенно среди молодых представителей домохозяйств. Только 11% домохозяйств широкополосного ТВ в США получают доступ к эфирным каналам с использованием ТВ-антенны.

ИСТОЧНИК: Rapid TV News