Правоохранители Москвы готовы к возможным провокациям на незаконной акции 5 мая

«К сожалению, в социальных сетях мы видим, что Алексей Навальный продолжает агитировать людей (выйти на Тверскую улицу 5 мая — ред.), несмотря на предупреждаетесь о недопустимости таких действий. Конечно же все, что они делают — это провокация и безответственность», — сказал Черников.

Он добавил, что 5 мая в центре столицы ожидается большое количество гостей: на различных площадках состоится фестиваль «Московская весна A Capella», также по Садовому кольцу пройдет мотопробег.

«Тем не менее, прокурорское решение уже вынесено, далее действие за правоохранительными органами. В случае, если люди все-таки выйдут на несогласованный митинг, тем самым нарушив закон, соответствующие меры будут приняты, чтобы обеспечить безопасность в Москве», — заключил Черников.

Ранее он сообщил, что власти Москвы согласовали проведение массовой акции сторонников оппозиционера Алексея Навального на проспекте Академика Сахарова вместо Тверской улицы 5 мая. Шествие было запланировано по улице Маши Порываевой и на внешней стороне проспекта Академика Сахарова. Мэрия была готова взять на себя все необходимые обязательства по обеспечению безопасности жизни и здоровья участников митинга.

Навальный впервые анонсировал проведение мероприятия 12 апреля. Среди целей акции он называл борьбу с коррупцией, бедностью и неравенством, а также протест против блокировки Telegram. О подаче соответствующей заявки в мэрию стало известно четыре дня назад. Численность мероприятия — до 15 тысяч человек, как и заявлялось ранее.