В Гусеве отрепетировали военный парад

Подготовка к параду в честь 73-ей годовщины Великой Победы набирает обороты и в Гусеве . 9-о мая там будут чеканить шаг военнослужащие 11-го армейского корпуса, вслед за ними пройдут Юнармейцы и представители трудовых коллективов города.

В парадных расчётах более полутысячи военнослужащих 11-го армейского корпуса. Сотни гусевцев, несмотря на поздний час, наблюдают за репетицией прохождения.

Многие военнослужащие принимали участие в парадах на Красной площади в Москве опыт колоссальный, однако, это не освобождает от занятий на плацу.

Больше всего внимания уделяется строевой выправке личного состава, расстановке его для предстоящего прохождения на генеральной репетиции и соответственно 9 мая.

Принимать парад в Гусеве будет командир 11-го армейского корпуса генерал-майор Юрий Яровицкий. Кавалер Ордена Святого Георгия четвёртой степени награждён высокой наградой за выполнение специальных задач в Сирии

В парадных расчётах задействованы военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений, артиллеристы, связисты и разведчики.

Парад в Гусеве обещает быть невероятно зрелищным, вслед за боевой техникой пройдут юнармейцы и трудовые коллективы города.