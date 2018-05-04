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В Гусеве отрепетировали военный парад
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В Гусеве отрепетировали военный парад 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Подготовка к параду в честь 73-ей годовщины Великой Победы набирает обороты и в Гусеве. 9-о мая там будут чеканить шаг военнослужащие 11-го армейского корпуса, вслед за ними пройдут Юнармейцы и представители трудовых коллективов города.
В парадных расчётах более полутысячи военнослужащих 11-го армейского корпуса. Сотни гусевцев, несмотря на поздний час, наблюдают за репетицией прохождения.
Многие военнослужащие принимали участие в парадах на Красной площади в Москве опыт колоссальный, однако, это не освобождает от занятий на плацу.
Больше всего внимания уделяется строевой выправке личного состава, расстановке его для предстоящего прохождения на генеральной репетиции и соответственно 9 мая.
Принимать парад в Гусеве будет командир 11-го армейского корпуса генерал-майор Юрий Яровицкий. Кавалер Ордена Святого Георгия четвёртой степени награждён высокой наградой за выполнение специальных задач в Сирии.
В парадных расчётах задействованы военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений, артиллеристы, связисты и разведчики.
Парад в Гусеве обещает быть невероятно зрелищным, вслед за боевой техникой пройдут юнармейцы и трудовые коллективы города.
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