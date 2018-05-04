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В каждый пляж Севастополя инвестируют от 5 до 15 млн рублей
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В каждый пляж Севастополя инвестируют от 5 до 15 млн рублей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В текущем году все конкурсные процедуры по определению операторов пляжей в Севастополе уже проведены. Как рассказал заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров, в этом году отбор претендентов проходил по новым условиям.
«В течение трех лет во все пляжи Севастополя должны быть вложены достаточно серьезные инвестиции. При этом правительство Севастополя имеет серьезные гарантии — 10% от заявленной суммы инвестиций победитель конкурса обязан перечислить в бюджет как залоговую сумму», — прокомментировал замгубернатора.
Как уточнил Базаров, данная залоговая сумма может быть использована в качестве штрафных санкций, если оператор пляжа допустит нарушения в части благоустройства или уборки вверенной ему территории. Правительство ожидает, что в течение трехлетнего периода в благоустройство и реконструкцию каждого пляжа операторами будет вложено от 5 до 15 млн рублей.
Все городские пляжи будут подготовлены к курортному сезону, к 1 июня. Как передает корреспондент «ФедералПресс», об этом заявил директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов.
Как ранее сообщал «ФедералПресс», конкурсы по определению операторов проводились по 15 пляжам. Одиннадцать операторов работают в рамках действующих договоров 2017 года.
Напомним, что всего на территории Севастополя находится 54 пляжа, из них десять закреплены за базами отдыха и детскими оздоровительными лагерями, оставшиеся 44 — в управлении у операторов.
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