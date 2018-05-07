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В Москве завершили монтаж праздничных конструкций к 9 мая
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В Москве завершили монтаж праздничных конструкций к 9 мая 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Монтаж тематических декоративных конструкций, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, завершился на улицах Москвы к утру понедельника‬, сообщил глава столичного департамента ЖКХ и благоустройства Гасан Гасангаджиев.
"2,3 тысячи конструкций украсили город ко Дню Победы. В понедельник город полностью готов к празднованию 9 мая‬", — сообщил Гасангаджиев, слова которого приводят в пресс-службе.
По его словам, город украсили различные флаговые конструкции: звезды, стелы, а на Поклонной горе впервые установили зенитные прожектора. На Лубянской площади появилась стела из 16 экранов, на которых транслируются портреты героев, прошедших войну — для создания конструкции использовались порядка 300 репортажных фотографий из военного архива, общая ее масса составляет 32 тонны. Помимо этого, мосты и въездные группы в город украсили флаги.
По словам главы департамента, световые инсталляции украсили фасады музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе, Театра Российской армии, павильона «Космос» на ВДНХ и фасад главного входа в парк Горького.
Также Гасангаджиев отметил, что оформление города к 9 мая — дань памяти великому подвигу. «Мы помним о нем и о тех людях, которые его совершили, о наших героях, ветеранах всегда», — сказал он.
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