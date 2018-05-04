Три большие звезды установили на центральной улице Балашихи ко Дню Победы

Конструкцию в форме трех больших звезд установили на центральной улице Балашихи к празднованию Дня Победы. Об этом сообщила начальник отдела рекламы управления по работе со средствами массовой информации и рекламе администрации Балашихи Анастасия Кочеткова.

Сегодня мы устанавливаем объемные световые конструкции — три большие звезды на одной из центральных улиц города — улице Советская — к празднованию Дня Победы. Город на данный момент украшен на 80 процентов

Она добавила, что улицы города украсят 350 флагов и 50 тематических баннеров. Они появятся на улицах Советская до Объездного шоссе, Некрасова, Свердлова, на проспекте Ленина до реки Пехорка, а также в микрорайоне Железнодорожный на улицах Пионерская, Новая, Пролетарская и Юбилейная.

Во время празднования Дня Победы в Балашихе пройдет более 30 мероприятий, включая выставку военной техники, праздничные концерты, шествие участников акции «Бессмертный полк». Центральными площадками празднования станут площадь Славы и сквер Победы в микрорайоне Железнодорожный.