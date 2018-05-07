Более 2 тысяч праздничных конструкций украсили столицу ко Дню Победы

Свыше 2,3 тысячи праздничных конструкций установили в Москве ко Дню Победы. Об этом сообщил глава столичного департамента ЖКХ Гасан Гасангаджиев.

"Все монтажные работы будут завершены сегодня, и уже завтра столица будет полностью готова к празднованию Дня Победы", − заявил глава ведомства Агентству «Москва» 6 мая. По словам Гасангаджиева, к празднику украсили «всем известные памятные места», где любят собираться ветераны.

В частности, на Поклонной горе установили зенитные прожекторы, а флаговые конструкции придадут парадный вид Большому театру, Лубянской площади и Триумфальной арке. В оформлении, подчеркнул глава департамента ЖКХ, «мы увидим журавлей − как память тех ушедших героев, которые ковали Победу».

По словам Гасангаджиева, на мостах и въездных группа установили флаги, а на Лубянской площади впервые появилась стела с 16 экранами. На них транслируются более 300 фотографий, включая редкие архивные кадры.

Кроме того, добавил глава ведомства, в этом году «задействованы новые элементы украшения. На четырех фасадах: комплекса на Поклонной горе, театра Российской армии, входных группах ВДНХ и Парка Культуры, − будут демонстрироваться видеомэппинг». Специальные подборки помогут москвичам воочию увидеть события, происходившие в Москве в военные годы.