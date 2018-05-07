Ещё
Более 2 тысяч праздничных конструкций украсили столицу ко Дню Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Движение в Москве ограничат из-за инаугурации
Движение в Москве ограничат из-за инаугурации

Более 2 тысяч праздничных конструкций украсили столицу ко Дню Победы 

Москва24 8 часов назад
Фото: Москва24
Свыше 2,3 тысячи праздничных конструкций установили в Москве ко Дню Победы. Об этом сообщил глава столичного департамента ЖКХ Гасан Гасангаджиев.
"Все монтажные работы будут завершены сегодня, и уже завтра столица будет полностью готова к празднованию Дня Победы", − заявил глава ведомства Агентству «Москва» 6 мая. По словам Гасангаджиева, к празднику украсили «всем известные памятные места», где любят собираться ветераны.
В частности, на Поклонной горе установили зенитные прожекторы, а флаговые конструкции придадут парадный вид Большому театру, Лубянской площади и Триумфальной арке. В оформлении, подчеркнул глава департамента ЖКХ, «мы увидим журавлей − как память тех ушедших героев, которые ковали Победу».
По словам Гасангаджиева, на мостах и въездных группа установили флаги, а на Лубянской площади впервые появилась стела с 16 экранами. На них транслируются более 300 фотографий, включая редкие архивные кадры.
Кроме того, добавил глава ведомства, в этом году «задействованы новые элементы украшения. На четырех фасадах: комплекса на Поклонной горе, театра Российской армии, входных группах ВДНХ и Парка Культуры, − будут демонстрироваться видеомэппинг». Специальные подборки помогут москвичам воочию увидеть события, происходившие в Москве в военные годы.
Москва24: последние новости
Илон Маск рассказал о планах открыть кондитерскую фабрику Сувенирную банкноту номиналом 0 евро выпустили в Словакии ко дню Победы над фашизмом Туристов предупредили о вспышке лихорадки Ласса в Либерии и Нигерии
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летчик Ярошенко попрощался с семьей288
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой831
На Украине рассказали о планах на Крымский мост521
Страшную надпись нашли на месте пропажи двухлетнего мальчика7
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой11
Видео
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
02:36
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой
Общество Происшествия
00:48
«Терминаторы» показали в действии
Армия Оружие
04:55
Хабенский устроил перепалку с журналисткой
Шоу-бизнес
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:31
Бузова сообщила о замужестве
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение