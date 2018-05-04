Из-за дороги в Перми взорвали горы

Строительство новой дороги стоимостью 2 миллиарда рублей в Перми не обошлось без компании «Техновзрыв». По названию не сложно догадаться, что организация специализируется на взрывных работах.

Данная мера была необходима, по информации пресс-службы департамента администрации губернатора Пермского края, в связи со сложной геологией на этом участке.

«Будущая дорога «пробирается» через горы, даже тяжёлая техника не в силах здесь справиться», — сказал глава регионального Минтранса Николай Уханов.

В свою очередь в компании «Технозврыв» уточнили, что во время подготовки к последнему подрыву было пробурено 480 скважин.