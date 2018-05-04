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Из-за дороги в Перми взорвали горы
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Из-за дороги в Перми взорвали горы 

News.ru 1 час назад
Строительство новой дороги стоимостью 2 миллиарда рублей в Перми не обошлось без компании «Техновзрыв». По названию не сложно догадаться, что организация специализируется на взрывных работах.
Данная мера была необходима, по информации пресс-службы департамента администрации губернатора Пермского края, в связи со сложной геологией на этом участке.
«Будущая дорога «пробирается» через горы, даже тяжёлая техника не в силах здесь справиться», — сказал глава регионального Минтранса Николай Уханов.
В свою очередь в компании «Технозврыв» уточнили, что во время подготовки к последнему подрыву было пробурено 480 скважин.
Известно, что строительство дороги вокруг города Чусовой в Пермском крае ведётся с опережением графика.
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