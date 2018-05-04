Нидерландцы раскритиковали природоохранный проект за отсутствие контроля за животными

Специальный комитет, созванный региональными властями, а также жители Нидерландов раскритиковали проект Оствардерсплассе — природный заповедник, созданный в 1968 году на территории 5 тыс. га на востоке от Амстердама — за отсутствие контроля за популяцией травоядных животных. После серии мягких зим количество польских коников, благородных оленей и быков Хека увеличилось до 5230 особей. В последнюю зиму нидерландской государственной лесной службе Staatsbosbeheer пришлось умертвить 90% животных. В противном случае те бы умерли из-за нехватки пропитания. Об этом сообщает The Guardian.

В заповеднике придерживаются ревайлдинга — метода восстановления исконных природных экосистем, когда на выбранный участок переселяются виды, родственные обитавшим на конкретной территории. Животные при этом не контролируются человеком: они круглый год пасутся под открытым небом и сами добывают себе пропитание. В Оствардерсплассе польские коники, благородные олени и быки Хека заняли экологическую нишу вымершего тура (парнокопытное млекопитающее, считается прародителем современного крупного рогатого скота).

Как отмечает The Guardian , многие нидерландцы называют Оствардерсплассе «закрытым экспериментом» элиты, которой нет доверия. Большая часть заповедника не доступна для посещения, так как считается, что бык Хека агрессивен по отношению к человеку. Открытая для публики территория выглядит неухоженно из-за поваленных деревьев и оставленных на съедение жукам и воронам тушам мертвых особей. Активисты уверяют, что оставшиеся животные голодают и находятся в ужасном состоянии.

"У лошадей открытые раны, сломанные копыта и зубы, спины покрыты белыми клещами, — рассказала активистка Джейми Вибс. — Если вы ставите забор, вы берете на себя ответственность за тех, кто находится за ним. Вы не можете делать «проект» с животными. Они живые существа". Вместе с 50 активистами Вибс, рискуя заплатить штрафы в €400, перебрасывала за забор тюки с сеном, чтобы накормить животных.

Специальный комитет, созванный властями провинции на этой неделе, призывает отказаться от принципа, когда популяция контролируется естественными процессами и держать число травоядных в пределах 1,5 тыс. особей. Это предотвратит смертельные случаи зимой.

"Эксперимент провалился", — заявил зоолог Патрик ван Вин, чью петицию против Оствардерсплассе подписали 125 тыс. человек. — 20-30% животных ожидаемо умирает по естественным причинам ежегодно, в том числе от голода, но популяция растет летом, и нет никакого контролирующего механизма. В природной среде были бы хищники, например, волки, но они не обитают на столь ограниченных территориях".

Профессор экологии Гронингенского университета Хан Ольф считает, что заповедник необходимо открыть для общественности, чтобы люди убедились в эффективности проекта. «Некоторые уверяют, что экосистема умирает. Другие, как я, — что экосистема только начинает возрождаться», — рассказал Ольф, уточнив, что мертвые деревья становятся источников корма для сотен видов жуков и укрытием для небольших млекопитающих. Кроме того, место деревьев медленно занимает более приспособленный к условиям терн (колючий кустарник, разновидность сливы). А некоторые виды птиц, например, тростниковая камышевка, хоть и исчезают из районов, где пасутся травоядные, остаются на болотах. Появляются и новые виды — чибисы, шилоклювки, пеганки.

"Люди считают, что земля превратилась в пустыню из-за чрезмерного выпаса скота. Но они не видят других ландшафтов. Необходимо разрешить доступ к пастбищам, заболоченным районам, чтобы рассказывать историю этой молодой развивающейся экосистемы. Людям свойственно концентрироваться на том, что мы теряем, а не получаем. Здесь происходят изменения. Это не хорошо и не плохо, это по-другому", — объяснил Ольф.

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