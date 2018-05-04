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Первый замглавы Балашихи возложил цветы к зенитному орудию времен войны в микрорайоне Северный
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Первый замглавы Балашихи возложил цветы к зенитному орудию времен войны в микрорайоне Северный 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Первый заместитель главы Балашихи Алексей Коваль возложил цветы к зенитному орудию времен войны в преддверии Дня Победы. Торжественный митинг прошел на площади у штаба 1‐ой армии ПВО в микрорайоне Северный в Балашихе.
День Победы в нашей стране самый главный праздник, это священный день, когда мы вспоминаем о подвиге наших предков. Четыре долгих года, тысячи километров дорог, 27 миллионов погибших людей. Такой ценой нашей страны досталась победа над гитлеровской армией, и мы обязаны хранить этот подвиг в своих сердцах. В митинге сегодня принимает участие более ста кадетов. Хочется вам пожелать, чтобы вы помнили этот подвиг, как можно больше общались с ветеранами
— Алексей Коваль.
Он добавил, что в Балашихе проживает более 300 участников Великой Отечественной войны. Алексей Коваль также пригласил всех участников митинга принять участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая. Цветы к зенитному орудию также возложил командующий объединением
ПВО-ПРО  особого назначения
генерал-лейтенант
Андрей Демин.
Накануне очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы собрались на традиционное мероприятие, чтобы почтить память героев, отдать дань уважения ветеранам. Победа была завоевана большой ценой, в каждой семье есть свои герои, в каждой семье хранится память о своих прадедах, дедах, отцах. И не зря уже несколько лет существует такая прекрасная традиция как «Бессмертный полк», когда мы несем фотографии своих родственников, погибших на фронтах Великой Отечественной войны
— Андрей Демин.
Он напомнил о вкладе войск противовоздушной обороны в победу над фашизмом, отметив, что уже через месяц после начала войны эти войска отразили первый внезапный массированный налет фашисткой авиации. На торжественном митинге также выступили участники войны
генерал-лейтенант
Николай Мильченко и Валентина Бояршинова.
После торжественной части по площади прошли колонны кадетов и военнослужащих управления объединения ПВО. Для всех желающих работала полевая кухня. Завершился митинг выступлением творческих коллективов.
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