Минкульт включил «обкомовскую дачу» в список объектов культурного наследия

Министерство культуры Оренбургской области включило в перечень объектов культурного наследия здание, в котором ранее располагалась дача Оренбургского обкома КПСС . Об этом в четверг, 3 мая, сообщается на сайте ведомства.

Кроме здания так называемой «обкомовской дачи» на Марсовом поле в Оренбурге в список внесены еще шесть объектов. Согласно сообщению, три из них располагаются на территории ООО «Оренбург Водоканал» на улице Набережной — «Станция фильтрования», «Станция насосная», «Здание отстойника». Еще три объекта находятся в Зауральной роще и на Марсовом поле — «Основание церкви великомученика и целителя Пантелеймона», «Фонтаны», а также «Станция метеорологическая» (ул. Красная площадь, 1), соответственно.

Основанием для постановки всех объектов в перечень выявленных памятников истории и культуры послужило мнение шести экспертов, отмечается в сообщении министерства.

В ведомстве уточняют, что теперь в течение года необходимо провести историко-культурную экспертизу, которая подтвердит или опровергнет обоснованность присвоения статуса объекта культурного наследия. Пока соответствующее решение не будет принято, собственники объектов обязаны обеспечить их сохранение в том виде, в котором они попали в перечень. Собственникам запрещено проводить работы, «изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия» и его облик.