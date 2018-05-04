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Минкульт включил «обкомовскую дачу» в список объектов культурного наследия
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Минкульт включил «обкомовскую дачу» в список объектов культурного наследия 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Министерство культуры Оренбургской области включило в перечень объектов культурного наследия здание, в котором ранее располагалась дача Оренбургского обкома КПСС. Об этом в четверг, 3 мая, сообщается на сайте ведомства.
Кроме здания так называемой «обкомовской дачи» на Марсовом поле в Оренбурге в список внесены еще шесть объектов. Согласно сообщению, три из них располагаются на территории ООО «Оренбург Водоканал» на улице Набережной — «Станция фильтрования», «Станция насосная», «Здание отстойника». Еще три объекта находятся в Зауральной роще и на Марсовом поле — «Основание церкви великомученика и целителя Пантелеймона», «Фонтаны», а также «Станция метеорологическая» (ул. Красная площадь, 1), соответственно.
Основанием для постановки всех объектов в перечень выявленных памятников истории и культуры послужило мнение шести экспертов, отмечается в сообщении министерства.
В ведомстве уточняют, что теперь в течение года необходимо провести историко-культурную экспертизу, которая подтвердит или опровергнет обоснованность присвоения статуса объекта культурного наследия. Пока соответствующее решение не будет принято, собственники объектов обязаны обеспечить их сохранение в том виде, в котором они попали в перечень. Собственникам запрещено проводить работы, «изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия» и его облик.
Напомним, в феврале 2018 года здание бывшей обкомовской дачи было частично снесено. Собственник объекта ООО «Статус» намеревается построить на этом месте новый жилой комплекс. В связи с тем, что особняк расположен на особо охраняемой территории здания бывшей Гауптвахты областной Минкульт пытался оспорить демонтаж особняка в суде. Однако Ленинский районный суд Оренбурга признал действия «Статуса» законными. В областном министерстве культуры заявляли, что собираются обжаловать решение суда.
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