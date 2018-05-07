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Пассажирам московского метро покажут заставки с фактами о ВОВ при подключении к сети Wi-Fi с 7 по 31 мая
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Пассажирам московского метро покажут заставки с фактами о ВОВ при подключении к сети Wi-Fi с 7 по 31 мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва меняется
Пассажирам столичного метро покажут заставки с фактами о Великой Отечественной войне (ВОВ) при подключении к сети Wi-Fi. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе компании-оператора бесплатного Wi-Fi в столичной подземке «МаксимаТелеком».
«В преддверии 9 мая Музей Победы и оператор бесплатного Wi-Fi в московском транспорте «МаксимаТелеком» поделятся с горожанами и гостями столицы необычными фактами о войне и славной дороге к Победе. Информация будет отображаться на промежуточном экране при подключении к сети московского метро MT_FREE», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что информация будет отображаться с 7 по 31 мая 2018 г.
«Мы рады, что Wi-Fi в метро стал не просто способом всегда оставаться на связи, но и превратился в новый инструмент коммуникации города и горожан. С апреля мы начали делиться тематическими фактами от московских ученых и историков. В мае, когда празднуется День Победы, мы имеем честь по-настоящему интересно рассказать о событиях того времени вместе с историками Музея Победы на Поклонной горе», — приводятся в сообщении слова генерального директора АО «МаксимаТелеком» Бориса Вольпе.
В свою очередь директор Музея Победы Александр Школьник уточнил, что в подборке есть информация о важных датах, наградах, героях войны, боевой технике, жизни в тылу и на фронте.
«О ВОВ написаны сотни книг — монографий, энциклопедий и учебников. Среди этого огромного потока информации очень сложно выбрать несколько десятков коротких фактов, но, я думаю, мы справились с задачей и осветили самые разные стороны этого героического периода нашей истории. Мы постарались подобрать не только исторические, но и интересные, необычные факты», — заключил А. Школьник.
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