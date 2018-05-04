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На свободу вышел заключенный, отсидевший четыре десятка лет
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На свободу вышел заключенный, отсидевший четыре десятка лет 

Legal.Report 2 часа назад
Фото: Legal.Report
В Великобритании по решению властей освобожден по УДО заключенный, отсидевший самый длительный срок в истории современного британского правосудия, сообщает The Guardian.
69-летний бывший плотник Джон Мэсси был приговорен к пожизненному лишению свободы в 1975 году за убийство вышибалы в пабе. По решению суда он имел право претендовать на УДО после обязательного 20-летнего заключения, однако осужденный немного не дотерпел. В 1994 году Мэсси разрешили короткий визит к престарелым родителям, и он улизнул от потерявших бдительность конвоиров на одной из лондонских улиц. После этого беглец три года скрывался на курорте в Испании, откуда был экстрадирован по запросу британских властей и снова помещен в тюрьму.
В 2007 году Мэсси все-таки освободили досрочно, но ограничили свободу передвижения, а также запретили жить вместе с семьей. Он нарушил условия УДО, чтобы оказаться у постели умирающего 82-летнего отца, который проводил свои последние дни в одной из лондонских больниц. Три года спустя осужденный снова бежал, на этот раз из тюрьмы открытого типа, чтобы попрощаться со смертельно больной сестрой, и почти год скрывался после ее кончины.
Последний побег Мэсси совершил в 2012 году, перебравшись с помощью сделанной из подручных средств веревки через стену хорошо охраняемой тюрьмы на севере Лондона. Осужденного поймали через два дня и поместили в Белмарш — одну из самых надежных тюрем в Великобритании, оборудованную для содержания особо опасных преступников.
На прошлой неделе комиссия по УДО распорядилась выпустить на свободу под строгий надзор отсидевшего в общей сложности 43 года заключенного. Это решение поддержала администрация Белмарша и приветствовал адвокат осужденного. Сам Мэсси выразил огромную признательность комиссии, назвал ее решение неожиданным и заявил, что глубоко раскаивается в преступлении.
Согласно Книге рекордов Гиннесса, дольше всех пробыл в тюрьме американец Поль Гейдель — 68 лет. В 1911 году в возрасте 17 лет он был осужден за убийство, а вышел на свободу в 1980 году в возрасте 85 лет.
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