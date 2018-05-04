Мэрия потребовала уделять больше внимания уборке отдаленных районов

Вывоз основного зимнего смета завершен с проезжей части улиц Московской, Ленинградской, Мурманской, Железнодорожной.

Механизированные звенья и мобильные бригады ООО «ТехРент» сегодня убирают в районе Первомайского и Октябрьского проспектов, на улицах Ровио, Шотмана и на проспекте Александра Невского в карельской столице.

Как сообщает пресс-служба мэрии, вывоз основного зимнего смета завершен с проезжей части улиц Московской, Ленинградской, Мурманской, Железнодорожной.

Отмечается, что подрядчику указано на необходимость повышения качества работы, особенно в местах предстоящих праздничных мероприятий: на бульваре Победы, проспекте Карла Маркса и улице Правды, площади Кирова. Также чиновники указали сотрудникам ООО «ТехРент» на необходимость уделять больше внимания уборке улиц в отдаленных районах — Сулажгоре, СКЗ, на Птицефабрике и в Соломенном.