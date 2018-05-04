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Мэрия потребовала уделять больше внимания уборке отдаленных районов
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Мэрия потребовала уделять больше внимания уборке отдаленных районов 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Вывоз основного зимнего смета завершен с проезжей части улиц Московской, Ленинградской, Мурманской, Железнодорожной.
Механизированные звенья и мобильные бригады ООО «ТехРент» сегодня убирают в районе Первомайского и Октябрьского проспектов, на улицах Ровио, Шотмана и на проспекте Александра Невского в карельской столице.
Как сообщает пресс-служба мэрии, вывоз основного зимнего смета завершен с проезжей части улиц Московской, Ленинградской, Мурманской, Железнодорожной.
Отмечается, что подрядчику указано на необходимость повышения качества работы, особенно в местах предстоящих праздничных мероприятий: на бульваре Победы, проспекте Карла Маркса и улице Правды, площади Кирова. Также чиновники указали сотрудникам ООО «ТехРент» на необходимость уделять больше внимания уборке улиц в отдаленных районах — Сулажгоре, СКЗ, на Птицефабрике и в Соломенном.
По материалам: ptzgovorit.ru
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