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Собянин назвал поставщиков электробусов для Москвы
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Собянин назвал поставщиков электробусов для Москвы 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Электробусы Москве будут поставлять КАМАЗ и ГАЗ. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Каждый из производителей поставит Москве по 100 электробусов в комплекте с 62 ультрабыстрыми зарядками. Также мэр отметил, что первые поставки намечены на сентябрь этого года. Кроме того, в декабре будет разыгран еще один конкурс на 100 электробусов.
Раннее заммэра по транспорту Максим Ликсутов сообщил, что на аукцион были поданы три заявки. Сам конкурс состоялся 26 апреля, результаты стали известны сегодня.
Изначально конкурс был объявлен в конце декабря 2017 года, но он несколько раз переносился. За это время удалось снизить стоимость электробусов на 40 процентов за счет исключения пункта о замене батареи, одного из самых дорогостоящих элементов в конструкции машины, через 7,5 лет. По мнению экспертов, технологии развиваются слишком быстро, поэтому через 3-5 лет батареи могут и существенно подешеветь, и уменьшиться в размерах.
Первые электробусы могут выйти на маршруты осенью. Для этого подготовку прошли более 230 водителей. Внешне электробусы КАМАЗ и ГАЗ не будут отличаться друг от друга, им сделают одинаковые маски, разработанные в стиле московского транспорта.
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