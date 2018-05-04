Трое выходцев из России избраны академиками США 

Трое ученых российского происхождения — математик Игорь Френкель, физики Михаил Лукин и Михаил Шифман — стали членами Национальной академии наук США. На прошедших недавно выборах количество полноправных членов увеличилось на 84, достигнув 2382, а иностранных членов — на 21 (всего их стало 484). Об этом сообщается на сайте организации.
Национальная академия наук США отсчитывает свою историю от акта Конгресса 1863 года, который затем одобрил тогдашний президент Авраам Линкольн. Задача организации — предоставлять независимую и объективную экспертизу по вопросам, имеющим отношение к науке и технологиям, а также консультировать правительство по научным вопросам.
Игорь Френкель родился в 1952 году, окончил Санкт-Петербургский государственный университет. В 1979 эмигрировал в США. Известен работами по теории узлов, теории представлений и многим разделам близкой к физике математики, таким как алгебры вершинных операторов; в частности, построил алгебру представлений спорадической группы монстр, содержащей более чем 1053 элементов.
Михаил Лукин родился в 1971 году, окончил Московский физико-технический институт, с 2001 года работает в Гарвардском университете. Известен работами по квантовой оптике и спектроскопии, реализовал один из вариантов «остановки» света в среде, экспериментально подтвердил существование фотонных молекул. Один из основателей Российского квантового центра.
Михаил Шифман родился в 1949 году, окончил Московский физико-технический институт. С 1990 года — профессор Миннесотского университета. Добился известности как ученый в области квантовой хромодинамики — теории сильных взаимодействий. В частности, один из первооткрывателей «пингвинного» механизма нарушения зарядовой четности в распадах частиц, глюонного конденсата и связанного с ним правилом сумм, позволяющим выразить статические свойства адронов. Также Шифман предположил существование новой частицы — аксиона, провел первые точные вычисления в суперсимметричных теориях Янга — Миллса, был пионером инстантонных вычислений.
Многие российские исследователи также становились иностранными членам Национальной академии наук США. Среди них физик Жорес Алферов, специалист по механике Григорий Баренблатт, математик Владимир Арнольд, генетик Николай Дубинин, физик Людвиг Фаддеев, геолог Николай Соболев, космолог Алексей Старобинский и другие.
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