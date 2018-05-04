Трое выходцев из России избраны академиками США

Трое ученых российского происхождения — математик Игорь Френкель, физики Михаил Лукин и Михаил Шифман — стали членами Национальной академии наук США . На прошедших недавно выборах количество полноправных членов увеличилось на 84, достигнув 2382, а иностранных членов — на 21 (всего их стало 484). Об этом сообщается на сайте организации.

Национальная академия наук США отсчитывает свою историю от акта Конгресса 1863 года, который затем одобрил тогдашний президент Авраам Линкольн . Задача организации — предоставлять независимую и объективную экспертизу по вопросам, имеющим отношение к науке и технологиям, а также консультировать правительство по научным вопросам.

Игорь Френкель родился в 1952 году, окончил Санкт-Петербургский государственный университет. В 1979 эмигрировал в США. Известен работами по теории узлов, теории представлений и многим разделам близкой к физике математики, таким как алгебры вершинных операторов; в частности, построил алгебру представлений спорадической группы монстр, содержащей более чем 1053 элементов.

Михаил Лукин родился в 1971 году, окончил Московский физико-технический институт, с 2001 года работает в Гарвардском университете . Известен работами по квантовой оптике и спектроскопии, реализовал один из вариантов «остановки» света в среде, экспериментально подтвердил существование фотонных молекул. Один из основателей Российского квантового центра.

Михаил Шифман родился в 1949 году, окончил Московский физико-технический институт. С 1990 года — профессор Миннесотского университета. Добился известности как ученый в области квантовой хромодинамики — теории сильных взаимодействий. В частности, один из первооткрывателей «пингвинного» механизма нарушения зарядовой четности в распадах частиц, глюонного конденсата и связанного с ним правилом сумм, позволяющим выразить статические свойства адронов. Также Шифман предположил существование новой частицы — аксиона, провел первые точные вычисления в суперсимметричных теориях Янга — Миллса, был пионером инстантонных вычислений.

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