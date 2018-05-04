Модернизация, которая повысит качество питьевой воды, пройдет на очистных сооружениях «Вологдагорводоканала»

На очистных сооружениях предприятия «Вологдагорводоканал» пройдет реконструкция реагентного хозяйства. На эти цели требуется более 128 млн рублей. 100 млн рублей выделяется из областного бюджета, оставшаяся часть суммы уже заложена в бюджет города Вологды . Напомним, о необходимости повысить в Вологде качество питьевой воды и о поддержке со стороны области в этом вопросе заявил Губернатор Олег Кувшинников на заседании Градостроительного совета.

Проект реконструкции сейчас в стадии разработки. Предполагается, что работа пойдет по нескольким направлениям. Во-первых, будет усилен сам процесс очистки воды. Сейчас для этого применяются два реагента — это сульфат алюминия и полиакриламид. К ним добавятся еще три — сульфат аммония, активный уголь и сода.

«Дополнительные реагенты, которые будут применяться, предназначены для оптимизации системы хлорирования. Активный уголь предусматривается для устранения неприятных запахов и привкусов в воде, которые возникают в определенные периоды года. Сода предназначена для стабилизации воды, чтобы не происходило разрушения труб. Также предусмотрен ремонт всех емкостей, в которых находятся реагенты, замена технологических трубопроводов и насосного оборудования. Процессы дозирования реагентов будут автоматизированы, то есть количество реагентов будет меняться в зависимости от качества исходной воды», — пояснил исполнительный директор МУП ЖКХ «Вогодагорводоканал» Андрей Чекрышов.

Также планируется изменить саму систему хлорирования воды. Первоначально реагент будет подаваться в воду после первой ступени ее очистки, то есть его потребуется для обеззараживания меньше, чем сейчас. Вторичное хлорирование будет производиться после обработки воды ультрафиолетом. За счет этого удастся убрать побочные хлор-соединения.

«Системы ввода хлора в воду с использованием ультрафиолетового излучения приведет к тому, что доза хлора снизится, хлорсодержащих соединений в воде будет минимальное количество. Кроме того, что вода будет обеззараживаться, она станет более полезной для потребления человеком», — прокомментировала предстоящие изменения заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Вологодской области Татьяна Фигурина.

Первый этап модернизации планируется запустить в ноябре этого года. В 2019 году реконструкция должна быть завершена. Губернатор поставил задачу, чтобы к этому времени все 100% населения Вологды были обеспечены качественной питьевой водой.