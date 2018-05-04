Больше реагентов будут использовать в Вологде для очистки питьевой воды

Это станет возможным благодаря реконструкции реагентного хозяйства «Вологдагорводоканала». Сейчас для очистки применяются два реагента — это сульфат алюминия и полиакриламид. К ним добавятся еще три — сульфат аммония, активный уголь и сода. Всего же для улучшения качества воды на городском предприятии готовятся два проекта.

«Дополнительные реагенты, которые будут применяться, предназначены для оптимизации системы хлорирования. Таким образом, будет образовываться меньше побочных продуктов при хлорировании. Активный уголь предусматривается для устранения неприятных запахов и привкусов в воде, которые возникают в определенные периоды года. Сода предназначена для стабилизации воды, чтобы не происходило разрушения труб», — пояснил исполнительный директор МУП ЖКХ «Вогодагорводоканал» Андрей Чекрышов.

О том, что очистные сооружения нуждаются в реконструкции, шла речь

Подняли тему и на градостроительном совете.

Средства на реконструкцию уже заложены в бюджетах региона и города.

«Было принято кардинальное решение по реконструкции очистных сооружений. Цена вопроса — 129 млн рублей. Из областного бюджета выделено 100 млн, остальные — муниципальные средства. Модернизация позволит в конечном итоге обеспечить вологжан чистой и качественной водой», — рассказал и. о. начальника Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области Михаил Кривохижин.

Проектом также предусмотрен ремонт всех емкостей, в которых находятся реагенты. А еще замена технологических трубопроводов и насосного оборудования. Процессы дозирования реагентов станут автоматизированы. Первый этап модернизации планируется запустить в ноябре этого года. А в 2019 реконструкция должна быть завершена.

«Второй проект — перенос вводов первичного и вторичного хлорирования. Он направлен на оптимизацию системы хлорирования. Новый проект предусматривает ввод хлора после первой ступени очистки, то есть уже в частично очищенную воду. А вторичное хлорирование будет производиться после этапа ультрафиолета», — подчеркнул исполнительный директор МУП ЖКХ «Вогодагорводоканал» Андрей Чекрышов.

Таким образом, для обеззараживания воды потребуется меньше хлора. И он не станет разрушаться ультрафиолетом. За счет этого в воде не будет образовываться побочных хлор-соединений. Они могут спровоцировать заболевания желудочно-кишечного тракта.

«Такое изменение системы ввода хлора в воду с использованием ультрафиолетового излучения приведет к тому, что доза хлора снизится, хлорсодержащих соединений в воде будет минимальное количество. Кроме того, что вода будет обеззараживаться, она станет более безопасной для потребления человеком», — рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Вологодской области Татьяна Фигурина.

После того, как основные работы по реконструкции будут завершены, начнется модернизация тракта водоподачи из Кубенского водохранилища. Работы планируется провести до 2022 года в четыре этапа. На эти цели уже подтверждено финансирование из федерального бюджета — более 380 млн рублей.