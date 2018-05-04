На Каменномысское-море для строительства ДКС поставят газоперекачивающее оборудование

Рыбинское отделение компании «ОДК-Газовые турбины» поставит газоперекачивающие агрегаты мощностью 25 МВт для объекта «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море» ООО «Газпром добыча Ямбург».

В рамках первой очереди строительства дожимной компрессорной станции в первом квартале 2023 года на Каменномысское-море поступят четыре агрегата. На вторую очередь строительства позднее поступят еще четыре агрегата данного типа, — сообщает пресс-центр «ОДК-Газовые турбины».

В качестве силового привода в составе ГПА-25 используется газотурбинный двигатель разработки АО «ОДК-Авиадвигатель» и производства АО «ОДК-Пермские моторы». Газоперекачивающие агрегаты выпускают с 2012 года. За это время компания произвела 34 агрегата, которые Газпром использует для своих крупнейших проектов.

Дожимная компрессорная станция, которую построят на базе газоперекачивающих агрегатов, будет предназначена для компримирования газа с месторождения Каменномысское-море до давления, необходимого для подготовки газа и последующей транспортировки. Компрессорная станция войдет в состав установки комплексной подготовки газа, расположенной на мысе Парусный. Компания также поставит для газотурбинной электростанции мощностью 36 МВт месторождения Каменномысское-море энергетические газотурбинные агрегаты ГТА-6РМ.

Каменномысское-море — газовое месторождение, расположенное в акватории Обской губы между мысами Каменный и Парусный. Разработкой занимается «Газпром добыча Ямбург».