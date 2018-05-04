В Дубне решили восстановить 40‐метровый памятник Сталину

С амбициозной идеей выступила небольшая группа местных жителей. Первые шаги уже сделаны, строительство монумента приурочат к 73‐й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Табличка — программа минимум. В идеале инициативная группа хочет воссоздать сам монумент. Гигантский памятник на момент установки был самым большим и тяжелым в мире, среди тех, что изготовлены из гранита. Высота с постаментом — 37 метров.

Хотелось бы восстановить памятник. Для туристов, для нашего города это очень было красиво. Проплывающие корабли. И вообще для города это очень статусно было бы, конечно. Хотя бы минимально сделать копию

10-метровую. Не обязательно такой, какой был. Такой мы уже не потянем точно всей страной. Но можем сделать реконструкцию

10-15-метровую, небольшую. Из других, возможно, материалов даже

Мемориальная табличка уже заказана. Установка планируется на ближайшие дни. На ней будет размещена информация о памятнике — размер, вес, материал, годы, когда он был установлен и снесен. Идея инициативной группы состоит в том, чтобы напомнить землякам не о неоднозначной личности Сталина, а о гигантской статуе, которая

когда-то украшала берег аванпорта Дубны. Энтузиасты считают, что она достойна восстановления, поскольку является памятником эпохе, которая составляет часть истории страны.

Участники инициативной группы рассчитывают, что воплощение их идеи может стать первым шагом к благоустройству этой территории. Масштабный проект организации на этой площадке рекреационной зоны дубненские историки и краеведы обнаружили в архивных документах. Благоустройство территории включало не только парковый ансамбль и спортивные сооружения, но и дом отдыха для рыбаков и охотников и 4 корпуса гостиницы. Оно было запланировано, но так и не началось.

Это место, как будто самой судьбой предназначено для парка в районе оставшегося постамента памятника Сталину. Лучшей идеи, чтобы облагородить это место, я думаю, не придумать. Хотя бы и не в таком огромном размере, как здесь, а в ограниченном. Это могло бы быть привлекательным туристическим объектом, вполне — драйвером развития малого предпринимательства, которое крутится вокруг туризма в нашем городе

Владимир Родионов , сотрудник музея археологии и краеведения Дубны.

Сейчас гранитные ступени заросли мхом. Их время от времени отчищают на субботниках волонтеры. За декоративными гигантскими елями, высаженными 80 лет назад, нет должного ухода, вокруг образовалась незаконная парковка. Территория вокруг постамента, на котором

когда-то стоял памятник Сталину, выглядит заброшенной.