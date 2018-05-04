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По обращениям жителей Останкина на телефон доверия по антитеррору в префектуру округа проведены проверки
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По обращениям жителей Останкина на телефон доверия по антитеррору в префектуру округа проведены проверки 

Управа Останкинского района 45 минут назад
Фото: Управа Останкинского района
Так, были закрыты и опечатаны двери в нежилое помещение дома №37/41на 1-й Останкинской улице.
А вот решить проблему неработающего кодового замка в подъезде дома 22 корп. 1 по Звездному бульвару пока не удалось. Как пояснили в префектуре, дом находится на обслуживании ООО «Связьстройинвест».
— Из-за долгов жителей дома перед этой частной управляющей компанией обслуживание запирающего устройства временно приостановлено, — добавили там.
Сообщить о потенциальной угрозе безопасности в жилом и нежилом секторе можно круглосуточно по телефону 8 (495) 680-29-44. (иб)
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