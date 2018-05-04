Мэр Панов проинспектировал работы по ямочному ремонту на улицах Нижнего

За два часа градоначальник вместе с членами Общественной палаты Нижнего Новгорода и активистами Общероссийского народного фронта проверил дороги Нижегородского, Советского и Канавинского районов.

Особое внимание было уделено качеству ремонтных работ и соблюдению технологического процесса восстановления асфальтового покрытия на тех участках, за которые проголосовали горожане в группе «Антияма-НН».

Так, на улице Ярмарочный проезд Владимир Панов попросил сотрудников дорожной лаборатории взять пробу асфальта и поинтересовался, как за последнее время изменилось качество ремонтных работ.

«По результатам лабораторных исследований не проходят проверку не более 10% от общего объема выполненных работ. Сейчас многие подрядные организации, теплоснабжающие компании, которые восстанавливают асфальтовое покрытие после зимних работ, перешли на наши требования. Поэтому культура производства работ заметно изменилось в лучшую сторону», — отметил сотрудник дорожной лаборатории.

На улице Гордеевской, которая в группе «Антияма-НН» набрала наибольшее количество голосов в пользу ремонта, внешний вид уложенного асфальта вызвал нарекания проверяющих.

«Есть возможность спокойно работать в городе, зарабатывать деньги, платить зарплаты, а вместо этого мы имеем странный разговор, причем с вами, а не с директором, который должен здесь стоять и нести ответственность за все, что он делает, — сказал Владимир Панов , обращаясь к техническому директору подрядной организации. — Такая работа категорически не принимается. Этот подрядчик у вас на особом внимании, Михаил Сергеевич (Шаров), и дальше вы поставите диагноз: либо у них проснулось осознание и они хотят работать в городе, либо не проснулось и они будут работать в другом городе».

Эксперты отмечают, что общественный контроль за ремонтом городских дорог ведется уже не первый год, но в 2018 году выбранный администрацией города способ взаимодействия с горожанами показал свою эффективность.

«В этом году администрация города пошла на такой шаг, был создан паблик в социальных сетях, в который включились и другие общественные организации, где действительно впервые собирали заявки от жителей по приоритету для включения план ямочного ремонта. Первый раз по большому счету не дорожники формируют повестку дня, а именно жители. Поэтому приоритеты расставлены правильно», — подчеркнул руководитель рабочей группы Общероссийского народного фронта «Общество и власть: прямой диалог» Андрей Нестеренко

«В этом году мы действительно поставили серьезную задачу сделать большое количество ямочного ремонта. Если посмотреть на цифры, то они более чем серьезные — 146 тысяч квадратных метров уже сделаны на сегодняшний день в городе. Самое главное то, что мы поставили для себя очень важный эксперимент — это коммуникация с жителями. Была создана Вконтакте группа «Антияма». В нее поступило 450 заявок от жителей. Объективно работа ведется очень большая, и она изменила положение дел с тем количеством ям, которые были на дорогах. Контроль за данным видом работ мы осуществляем очень жесткий. Самый главный штраф для подрядчика — работа не будет принята. Они работу сделали, но так как у них никто ее не примет, соответственно она не будет оплачена до тех пор, пока не будет переделана», — заявил Владимир Панов.