Накануне 9 мая «социалист» Илья Кива признал существование нацизма на Украине

-Как Илья Кива собирается отметить 9 мая? Для него это праздник или нет?

— А вы зайдете на мою страницу в ФБ и прочтите, что я там написал.

Вот это и есть моя позиция. А отмечать 9 мая я буду как солдат, как человек, который защищает свою Родину, как участник боевых действий, как гражданин своей страны. Оденусь в свою парадную форму, свои ордена и приду 9 мая в центр Киева вместе со своими однополчанами, такими же ветеранами боевых действий, и вместе с ветеранами Великой Отечественной войны, которые еще остались в живых. Не фейковыми, а настоящими.

Я буду вместе со своими членами Социалистической партии . Мы придём к памятнику Неизвестному солдату в киевском парке Славы, где мы несем караул уже полгода, и поклонимся в землю.

Мы несем караул полгода, чтобы показать, и России в том числе, что подвиг неизвестного солдата не имеет политики. Он бессмертен, и он не имеет права быть оскверненным. Мы такие же солдаты, и мы также защищаем родину.

-Будете принимать участие в акции «Бессмертный полк» в Киеве? Илья Кива пройдет по улицам украинской столицы с портретом деда — Героя Советского Союза Филиппа Кивы?

— Нет, потому что Россия превратила акцию «Бессмертный полк» в политическое действо, а подвиг неизвестного солдата аполитичен. Поэтому ни в акциях «Бессмертный полк», где покупают фотографии в супермаркетах, а потом после этого выкидывают в мусорку, ни в акции дивизии «Галичина», принимать участия не буду.

Если для вас, российских граждан, «Бессмертный полк» — это политика, то для нас это жизненная ситуация, через которую я прошел. Я прошел через войну, и я знаю, как относится к памяти воевавших дедов. Я знаю цену. Цена — это жизни моих товарищей. Мой дед когда-то прошел через такое же, но намного сильнее, горнило войны. Это дань памяти и дань уважения от меня тем солдатам, которые погибли.

-Не могу понять, почему вы называете акцию «Бессмертный полк» политикой. Смотрите, приходит 9 мая простая русская или украинская семья в определенное место с портретами своих дедов, которые воевали в Великую Отечественную войну. Проходят вместе с портретами по улице. Возлагают цветы и уходят домой, отмечать за праздничным столом День Победы. Где тут политика? Это же семейный праздник.

— Когда эти портреты продаются у вас, в супермаркетах…

-А в каких супермаркетах?

— Да ну послушайте…

-Нет, ну все-таки, в каких?

— … они потом выбрасываются на свалку. Мы немножко к этому относимся серьезней. Для нас это действительно дань уважения и памяти. Поэтому мы в политических акциях участия не принимаем. Мы 9 мая в 10 часов в своей парадной форме с орденами, с венками, с цветами. И для нас это праздник.

-Я все-таки еще раз хотел бы попробовать сделать уточнение: в каких супермаркетах в России можно купить портреты воевавших дедов? Назовите их. Но даже, если предположить, что все эти портреты и продаются в супермаркетах, то это же в России, а у вас, на Украине , они же не продаются. Почему же тогда Илья Кива не хочет принимать участия в «Бессмертном полку», который пройдет не в Москве , а в Киеве, чтобы почтить память деда-героя?

— Я не участвую в акциях страны-агрессора. Вы сначала войну закончите, вы сначала территорию освободите, а потом говорите о совместных акциях. Это мой вам совет. Вы танки уберите с моей земли, с моей Украины, перестаньте убивать украинских солдат на украинской земле, и тогда мы с вами сможем разговаривать о совместных акциях. А сейчас я не могу прославлять Путина и участвовать в акциях Путина.

-Вот вы говорите, что вы несете вахту возле памятника Неизвестному солдату в киевском парке Славы, чтобы Вечный огонь, который горит возле памятника, не залили в очередной раз бетоном. А от кого вы его защищаете? От Путина?

— Нет, ну при чем тут Путин.

-А от кого тогда?

— Вы же знаете, что есть разные течения и разные направления: есть ультраправые, есть ультралевые. По России также разгуливают молодчики, которые зигуют, и я думаю, что мы от них точно так же должны защищать память свою. Мало кто понимает суть этого памятника и смысл этого памятника. Поэтому мы и защищаем его от осквернения в любом его проявлении. Когда-то в начале осени памятник пытались залить цементом. Чтобы это не повторялось, мы выставили почетный караул.

-Я несколько месяцев тому назад видел фотографию, где вахту в «почетном карауле» около этого памятника несет депутат и один из лидеров Оппоблока Вадим Новинский . Вы с ним во время ваших акций не пересекались?

— За время нашей акции кто только не писал комментарии к ней. В основном они исходили от Оппоблока, потому что их не устраивала позиция, когда украинские солдаты несут почетный караул в парке Славы. Ведь они пытаются всё время этой темой манипулировать.

Этой акцией мы показываем оппозиционным гадам, которые все время пытаются дискредитировать украинское войско и украинского солдата… Я прошу прощения, но за полгода там никого из Оппоблока не было. А все эти фото всего лишь жалкие фейки и манипуляция всяких там новинских, еленбондаренко и куликовых, всей этой дряни и погани, которые отравляют сегодня, и которые являются предателями моей страны — Украины.

А вам и Путину дам совет: танки уберите из моей страны.

-Недавно во Львове прошел марш в честь дивизии СС «Галичина». Как вы относитесь к этой акции?

— Я отношусь к созданию дивизии СС «Галичина» точно так же, как и к созданию армии Власова, в которую в своё время вошли около 1,5 миллиона русских (максимальная численность РОА 110-120 тысяч человек; одним из главных командиров боевых соединений власовской армии был украинец — генерал-майор Сергей Буняченко — прим.). Негативно отношусь.

-Вы в таком случае не хотите выступить с инициативой, чтобы на законодательном уровне запретить марши в честь дивизии СС «Галичина»?

— Я сегодня не являюсь частью законодательного процесса в Украине. Моя Социалистическая партия еще не находится пока в парламенте. Когда будем в парламенте, то будем обсуждать этот вопрос. Это вопрос обсуждения и истории.

-Хорошо, но вы бы сейчас согласились с тем, что вот такие марши в поддержку эсесовцев надо запрещать?

— Я согласился только с тем, что это (дивизия СС «Галичина» — прим.) часть истории моей страны. Вот и всё. И в любое время историю будут трактовать так, как им удобно. Для меня как для солдата есть понимание защиты Родины. А ваши вопросы — это всего лишь манипуляция историческими фактами.

-А для вас, социалиста, разве является откровением, что большинство участников добробатов являются неонацистами и поклонниками Гитлера? Разве это не правда?

— Послушайте, не путайте социализм с Советским Союзом. Социализм, который я вам проповедую, это социализм равенства и социальной защищенности, но не пропаганда постсоветского режима. Поэтому у меня своя четкая и однозначная позиция — патриота своей страны. И пока ваши танки находятся на моей земле, я буду добиваться возращения нашей государственной границы. Причем на любом фронте — политическом и военном. Нынешний российский режим будет для меня преступным и враждебным.

-Но вы так и не ответили по поводу неонацистов. Вам это, как социалисту, известно?

— Конечно, известно.

-Что тогда, по вашему мнению, с этим нужно делать? Смотрите, символика полка «Азов» — я имею в виду знак «Волчий крюк» — нацистская и эсесовская. А «Азов» входит в Национальную гвардию, а это всё государственные структуры. А ведь вы тоже нацгвардеец. Вас не коробит, что неонацисты служат в вашей структуре?

— Вы во всем можете увидеть нечто похожее на нацистскую символику.

-Но нацистский «Волчий крюк» там есть же?

— Я не отслеживаю историю «Азова». «Азов» является частью правоохранительной структуры. Как я отношусь… Я отношусь к тем людям, которые защищают свою родину, с глубоким уважением. Это ведь акт самопожертвования.

Вы сами всё это породили. Мы будем черту молиться, но лишь бы восстановить свою государственную границу. Вы родили в Украине все те движения. Вы виноваты в том, что сегодня происходит в Украине. Мы вынуждены вырывать по сантиметру свою землю.

-Правильно ли я вас понял, что «агрессия России» и породила все те нацистские движения, которые там сейчас существуют?

— Конечно. Именно она способствовала активизации праворадикального движения в Украине.

-Хорошо, а чего вы тогда с ними не боретесь? Есть же полк «Азов», есть предводитель Билецкий. Всем известно, что это неонацистское формирование, а вы же антифашист.

— А откуда оно взялось? Тогда, когда вы танками зашли в нашу страну. Вы это всё породили своими действиями.

-Но вы же не стали неонацистом, вы же стали социалистом.

— Мы стали любить родину и стали искать возможность, как можно дальше отделиться от вас. От вас кроме смерти ничего не исходит. И это стало толчком для формирования праворадикального движения. Но это станет толчком для формирования леворадикального движения. Леворадикалы, поверьте мне, намного опаснее, намного принципиальнее, и они любят и защищают свою страну.

-Вы же с Билецким общаетесь. Он тоже антифашист как и вы, или все же неонацист?

— Я не знаю. Мне сложно определять. Я не силен в правой идеологии. Этот вопрос лучше лично задайте Билецкому. А для меня он человек, который выполнил долг перед родиной.