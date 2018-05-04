Видеозапись гибели известной фотомодели попала в Сеть 

Самолет, следовавший рейсом из Аризоны в Лас‐Вегас, потерпел крушение через 15 минут после взлета. В Сети опубликовали видеозапись авиакатастрофы, в которой погибла фотомодель Мэрайя Саншайн Куган. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Трагедию, которая произошла 9 апреля, зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. На борту самолета находились шесть человек. Никому из них не удалось выжить, сообщил сайт «Дни.ру».
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color by @pulpriothair!.......... #pulpriothair #haircolor #hairdye #rosegoldhair #losangeles #blonde
Публикация от Mariah Sunshine Coogan (@mariahsunshiinee)
2 Апр 2018 в 4:22 PDT За страницей
23-летней
фотомодели в Instagram следили более 35 тысяч человек.
Поклонники 31‐летней британской телезвезды были шокированы фотографиями, которые Эшли Джеймс опубликовала на своей странице в Instagram. Девушка выложила для сравнения два снимка, один из которых демонстрирует недостатки ее тела.