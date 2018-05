Видеозапись гибели известной фотомодели попала в Сеть

Самолет, следовавший рейсом из Аризоны в Лас‐Вегас, потерпел крушение через 15 минут после взлета. В Сети опубликовали видеозапись авиакатастрофы, в которой погибла фотомодель Мэрайя Саншайн Куган. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Трагедию, которая произошла 9 апреля, зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. На борту самолета находились шесть человек. Никому из них не удалось выжить, сообщил сайт «Дни.ру».

23-летней

фотомодели в Instagram следили более 35 тысяч человек.