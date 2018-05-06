В Воронежской области в полтора раза увеличат производство мяса 

Для этого в регионе увеличат поголовье свиней и крупного рогатого скота. Аграрии Воронежской области на 50% увеличат производство мяса. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев на встрече с полпредом президента в ЦФО Алексеем Гордеевым в пятницу, 4 мая. Рост планируется обеспечить в мясном скотоводстве и свиноводстве. Кроме того, в планах у главы региона создание кластера по производству мясной и молочной продукции. Увеличение поголовья КРС в регионе составит 45 тыс. голов, свиней — на 50%. В течение ближайших трех лет объём инвестиций в АПК Воронежской области, по оценке Александра Гусева, составит не менее 60 млрд рублей, что позволит создать не менее 4 тыс. новых рабочих мест. В 2014 году в регионе завершилось формирование мясного кластера, начатое четырьмя годами ранее. В состав кластера вошли все производители говядины в регионе — от небольших фермерских хозяйств до таких гигантов, как ООО «Заречное». Суть работы кластера состоит в выстраивании цепочки от производства генетической и племенной продукции и развития товарных стад до переработки и реализации говядины.