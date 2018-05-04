Каким православным святым молятся, чтобы найти потерянное

В церковной практике есть традиция молитвенно обращаться к святым по разным поводам. Например, считается, что в случае пропажи или потери чего-либо, как и в любой трудной житейской ситуации, можно попросить содействия у определенного святого и получить помощь.

Святой Иоанн Воин

Обычно, в случае потери какой-либо важной вещи, принято обращаться с молитвой к святому Иоанну Воину. Этот святой служил в войске императора Юлиана Отступника, который был гонителем христиан. Иоанн, вместе с соратниками был направлен императором убивать последователей Христа. Он же старался делать вид, что ревностно исполняет приказы, однако втайне, на самом деле оказывал христианам большую помощь: одних он извещал о предстоящем аресте, дабы они успели сбежать, других, уже арестованных — по возможности старался освободить.

Кроме того, он помогал не только христианам, но всем, кто нуждался и просил заступничества. Сам, будучи тайным христианином, он прожил довольно долгую жизнь, при этом совершенствуя душу делами милосердия и любви к ближнему. После смерти его похоронили в том месте, где обычно хоронили странников, и, спустя какое-то время, его могилу «потеряли». Согласно преданию, он явился во сне некой благочестивой женщине, рассказал о себе и указал место своего погребения. В жизнеописании святого, изложенном святителем Димитрием Ростовским, упоминается, что к святому Иоанну Воину обращались с молитвой в случае бегства слуг, пропажи человека, а также похищении или утере имущества.

Святой мученик Трифон

Святой Трифон жил в III веке в Малой Азии, был сыном благочестивых христиан и с юных лет прославился тем, что имел от Бога силу исцелять недуги и молитвой помогать людям, проповедуя христианство. Как повествует житие, однажды он спас родное село голода, усердной молитвой избавив поля от саранчи. Но особо прославился святой Трифон тем, что смог изгнать нечистого духа из дочери Гордиана — римского императора.

Однако когда к власти пришёл император Декий — гонитель христиан, ему донесли, что Трифон проповедует Христа и многих побуждает принимать Крещение. Святого арестовали и допрашивали, затем подвергли жестоким пыткам и, не дождавшись отречения, казнили.

России бытует предание, связанное с именем мученика Трифона. Легенда гласит, что во время охоты у царя Ивана Грозного улетел его любимый кречет. Царь немедля отдал приказ своему сокольнику Трифону Патрикееву непременно отыскать любимца. Сокольник обыскал все ближайшие леса, но так и не нашел птицу. Спустя какое-то время, утомившись, он остановился недалеко от Москвы , и, помолившись своему покровителю — мученику Трифону — лёг спать.

Во сне ему явился юноша, держащий на руке пропавшего кречета, повелел взять птицу и ехать безбоязненно к царю. Пробудившись, сокольник увидел пернатого беглеца на ветке дерева. По возвращении он рассказал о случившемся и, вскоре, на месте чудесной находки была построена церковь (считается, что это одна из самых древних церквей Москвы — храм святого Трифона в Напрудном переулке). Потому, на Руси принято было обращаться к мученику Трифону с молитвой об обретении пропажи и об исцелениях, а также он всегда особо почитался в народе как покровитель животного мира.