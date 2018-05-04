Украина набирает команду президента по СМС

Новая обсуждаемая новость на Украине , тесно связанная с начавшейся предвыборной кампанией, — старт общественно-медийного проекта «Новые лидеры» (Нові лідери). По формату он похож на шоу талантов типа «Голос» (The Voice) и «Фабрики звезд», только с задачей выявления новых лидеров для национальной политики. Победитель получит не только порцию славы и социальный капитал, но и денежный приз для реализации идеи.

Сбор заявок от кандидатов завершился 30 апреля. Участники — не моложе 25 лет, граждане Украины, без судимостей, но со сформулированной «программной целью». Они должны представить свои идеи экспертам, прессе и интернет-аудитории, публика должна голосовать за кандидатов по СМС-сообщениям. Те, кто наберет больше всего голосов, осенью станут героями телевизионного формата. Права на трансляцию политической «фабрики лидеров» принадлежат телеканалу ICTV медиа-группы StarLightMedia. Ее владелец — металлургический магнат и зять Леонида Кучмы Виктор Пинчук . Этот факт сразу приковал внимание политологов к проекту. Политический аналитик Александр Кочетков сначала даже предположил, что Пинчук с помощью телешоу пытается выйти из переставшего его устраивать «неформального союза» с президентом Порошенко и начать предвыборную медийную раскрутку лидера группы «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука

Эта версия не подтвердилась, поскольку и так популярный на Украине музыкант (в том числе из-за своей гражданской позиции) в окончательном списке участников не фигурирует. Однако среди 34 организаций, вошедших в общественный наблюдательный совет проекта, среди которых фонд Сороса «Возрождение», Transparency International и др, оказался фонд «Нова Україна», основателем которого является бывший глава администрации Януковича, а ныне нардеп от «Оппозиционного блока» Сергей Левочкин . После некоторых публичных препирательств и обещаний исключить фонд из совета, «Нова Україна» остались в списке организаций, тем самым подогрев разговоры о «царствовании представителей старой олигархической системы».

«Медийно-политическая» направленность проекта вызвала у пользователей соцсетей впечатление, что проект носит политтехнологический характер и призван создать что-то вроде «социального лифта», который действительно позволит участникам начать карьеру в политике, отмечает портал ЛІГА.net.

Однако главный редактор « Украинской правды Севгиль Мусаева назвала такую идею «фастфуд-решением». По ее мнению, стране нужны сильные социальные институты, на создание которых необходимо и время, и желание активных социальных групп. «Это гораздо сложнее, это требует огромных усилий и внимания. И вот вокруг этого действительно должна вестись дискуссия. Не о Левочкине с Пинчуком. Забудьте уже про вчерашний день», — хлестко заметила журналистка.

Активные дискуссии вокруг проекта не смог обойти стороной и силой депортированный из Украины оппозиционер Михаил Саакашвили . Он назвал главным «режиссером спектакля» Пинчука, «суфлером» — Левочкина и добавил, что проект, во-первых, «сугубо политический, призванный за год до выборов проявить свежих кандидатов вместо тех, кто зашкварился». Во-вторых, Саакашвили добавил, что странно слышать объяснения про то, что олигархи бывают и прогрессивными, продвинутыми и честными, «хотя все помнят времена большой приватизации, при которой именно Пинчук играл ключевую роль при теневом распределении ресурсов страны».

Портал «Страна.ua», опросив экспертов, пришел к выводу, что «Новые лидеры» сильно напоминают проект, который в «нулевые» запускал Пинчук — «Команда озимого поколения», который представлял собой некий избирательный блок из «новых лиц», участвовавший в парламентских выборах 2002 года, но не преодолевший необходимый барьер. Как минимум шоу позволит собрать «волонтеров в чью-либо избирательную кампанию», например, для того же Вакарчука, или получить молодых «агентов влияния» с прицелом уже на следующий избирательный цикл.