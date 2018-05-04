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Мнимая работница банка обманула пенсионерку на 20 тысяч рублей
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Мнимая работница банка обманула пенсионерку на 20 тысяч рублей 

Карельские вести 57 минут назад
Фото: Карельские вести
Злоумышленица смогла убедить женщину дать ей доступ к счету банковской карты.
В полиции Петрозаводска проводится проверка по сообщению о мошенничестве, сообщает пресс-центр МВД РК.
Днем 1 мая на мобильный телефон 66-летней петрозаводчанки поступил звонок. Звонившая представилась сотрудником службы безопасности банка и сообщила, что банковская карта пенсионерки заблокирована в связи с тем, что мошенники пытаются получить доступ к счету. В дальнейшем потерпевшую убедили в том, что для разблокировки карты необходимо четко следовать инструкциям, которые она слышит по телефону.
Таким образом злоумышленники получили доступ к личному кабинету женщины и смогли вывести все денежные средства, имевшиеся на счете. Ущерб составил порядка 20 000 рублей.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Установлено, что звонок поступил из Приволжского федерального округа.
По материалам: ptzgovorit.ru
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