В нижегородской думе могут ввести «часы администрации»

Городская дума Нижнего Новгорода сможет проводить на своем заседании «час администрации». Такое положение имеется в проекте регламента гордумы, имеющемся в распоряжении «ФедералПресс»

«Час администрации» является одной из форм взаимодействия городской думы, главы города, должностных лиц администрации города и проводится с целью заслушивания информации и ответов должностных указанных лиц на вопросы депутатов городской думы», — поясняется в документе.

Согласно проекту регламента, «час администрации», как правило, один раз в квартал после первого перерыва в заседании гордумы. «В рамках „часа администрации“ рассматривается один блок вопросов, относящихся к компетенции органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода », — уточняется в документе.

По результатам рассмотрения вопросов в рамках «часа администрации» дума может принять решение или обращение, которое направляется главе города.

Предполагается, что решение о проведении «часа администрации» принимается председателем гордумы или советом думы, которого ранее не было в ее структуре. Членами совета думы являются ее председатель, его заместители, председатели постоянных комиссий и руководители фракций. Совет думы образуется на срок ее полномочий для координации деятельности постоянных комиссий и фракций, подготовки предложений по решению вопросов, находящихся на рассмотрении думы, рассмотрения отдельных организационных вопросов деятельности думы и осуществления иных полномочий, предусмотренных регламентом, сказано в проекте регламента.

Помимо этого, в проекте регламента предусмотрено, что все вопросы (проекты правовых актов) на заседаниях думы принимаются открытым голосованием, если тайное голосование не предусмотрено уставом или если дума не решила провести тайное голосование. Открытое голосование является поименным. Проект регламента предусматривает также рассмотрение проектов нормативных правовых актов на заседаниях думы в двух чтениях. В одном чтении предполагается принимать акты, имеющие индивидуальный характер.