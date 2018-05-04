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«Квадра» планирует ввести в эксплуатацию Воронежскую ТЭЦ-1 в I квартале 2019 года
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«Квадра» планирует ввести в эксплуатацию Воронежскую ТЭЦ-1 в I квартале 2019 года 

Rambler News Service 1 час назад
Энергетическая компания «Квадра» планирует ввести в эксплуатацию Воронежскую ТЭЦ-1 в рамках ДПМ (договор о предоставлении мощности) в первом квартале 2019 года, говорится в материалах компании.
Алексинская ТЭЦ в Тульской области, согласно планам, будет ведена в эксплуатацию во втором квартале 2018 года.
«Руководство группы выражает уверенность, что объект нового строительства Алексинская ТЭЦ будет введен в эксплуатацию и начнет поставлять электрическую энергию и мощность на ОРЭМ во втором квартале 2018 года, Воронежская ТЭЦ-1 — в первом квартале 2019 года», — отмечает «Квадра».
Ранее «Квадра» [сообщала] (https://rns.online/energy/Kvadra-planiruet-zavershit-stroitelstvo-PGU-na-Voronezhskoi-TETS-1-v-dekabre-2018-04-26/), что планирует завершить строительство парогазовой установки (ПГУ) мощностью 223 МВт на Воронежской ТЭЦ-1 в декабре 2018 года.
«Квадра» занимается производством электроэнергии на тепловых электростанциях. Общая установленная электрическая мощность компании — 2,9 ГВт, тепловая — 13,6 тыс. Гкал/ч.
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