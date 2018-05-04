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Стойку с дорожными знаками на Дубнинской улице вернули в правильное положение
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Стойку с дорожными знаками на Дубнинской улице вернули в правильное положение 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Ранее с соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился житель района Восточное Дегунино.
Работы провели в течение двух дней с момента поступления заявки. Сообщение об их выполнении за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова появилось на портале в установленный срок.
«Указанные неисправности устранены. Восстановлена в нормативное положение и закреплена стойка с дорожными знаками 5.20 «Искусственная неровность», 3.24 «Ограничение максимальной скорости» с табличкой 8.2.1 и 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.2.4 и 8.24», — говорится в сообщении.
Напомним, портал «Наш город» был создан для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. Чтобы оставить на сайте сообщение, нужно пройти несложную процедуру регистрации. (мю)
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