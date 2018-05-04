Стойку с дорожными знаками на Дубнинской улице вернули в правильное положение

Ранее с соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился житель района Восточное Дегунино.

Работы провели в течение двух дней с момента поступления заявки. Сообщение об их выполнении за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова появилось на портале в установленный срок.

«Указанные неисправности устранены. Восстановлена в нормативное положение и закреплена стойка с дорожными знаками 5.20 «Искусственная неровность», 3.24 «Ограничение максимальной скорости» с табличкой 8.2.1 и 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.2.4 и 8.24», — говорится в сообщении.

Напомним, портал «Наш город» был создан для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. Чтобы оставить на сайте сообщение, нужно пройти несложную процедуру регистрации. (мю)