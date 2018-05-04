Отель в Москве снизит цены во время ЧМ‑2018 по требованию суда

Суд в Москве обязал ООО «ЕВРОХОТЕЛ» в Москве устранить завышение стоимости гостиничного обслуживания за одни сутки проживания в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Москве в Центральном административном округе в соответствии с законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» подан иск в защиту прав и законных интересов неопределенного круга потребителей о прекращении нарушения прав потребителей.

«По иску в защиту прав и законных интересов неопределенного круга потребителей Никулинский районный суд Москвы признал противоправными действия ООО «ЕВРОХОТЕЛ» по завышению стоимости гостиничного обслуживания за одни сутки проживания в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и обязал их устранить», — говорится в сообщении.

В материале поясняется, что предметом иска являлись противоправные действия ООО «ЕВРОХОТЕЛ»: нарушающие права неопределенного круга потребителей на получение достоверной и необходимой информации при бронировании номера в период проведения ЧМ-2018 в соответствии с требованиями закона «О защите прав потребителей».

В ходе проведения мониторинга сайта отеля «ЛеонАрт» три звезды было установлено завышение стоимости гостиничных услуг за сутки проживания.

Постановлением начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в Центральном административном округе за завышение регулируемых государством цен на услуги ООО «ЕВРОХОТЕЛ» было привлечено к административной ответственности.