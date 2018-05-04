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Отель в Москве снизит цены во время ЧМ‑2018 по требованию суда
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Отель в Москве снизит цены во время ЧМ‑2018 по требованию суда 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Суд в Москве обязал ООО «ЕВРОХОТЕЛ» в Москве устранить завышение стоимости гостиничного обслуживания за одни сутки проживания в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.
Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Москве в Центральном административном округе в соответствии с законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» подан иск в защиту прав и законных интересов неопределенного круга потребителей о прекращении нарушения прав потребителей.
«По иску в защиту прав и законных интересов неопределенного круга потребителей Никулинский районный суд Москвы признал противоправными действия ООО «ЕВРОХОТЕЛ» по завышению стоимости гостиничного обслуживания за одни сутки проживания в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и обязал их устранить», — говорится в сообщении.
В материале поясняется, что предметом иска являлись противоправные действия ООО «ЕВРОХОТЕЛ»: нарушающие права неопределенного круга потребителей на получение достоверной и необходимой информации при бронировании номера в период проведения ЧМ-2018 в соответствии с требованиями закона «О защите прав потребителей».
В ходе проведения мониторинга сайта отеля «ЛеонАрт» три звезды было установлено завышение стоимости гостиничных услуг за сутки проживания.
Постановлением начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в Центральном административном округе за завышение регулируемых государством цен на услуги ООО «ЕВРОХОТЕЛ» было привлечено к административной ответственности.
Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
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