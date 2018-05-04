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Беззащитные 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В российском правовом поле случилось уникальное событие — Мосгорсуд вынес оправдательный приговор женщине, которая во время самообороны убила душившего ее сожителя. Конечно, у нас не прецедентное право, но сие решение вселяет оптимизм и надежду.
Обратимся к сухой статистике. А она — статистика — говорит о том, что около 40 процентов тяжких преступлений в нашей стране совершается в семьях. Ежегодно, по данным опять же статистики, в нашей стране в результате побоев гибнет 12-14 тысяч женщин. И это только официальные данные. О том же, как в реальности обстоит ситуация, остается только догадываться. Тем более, что в прошлом году российские парламентарии, которые с экранов телевизоров и со страниц газет активно радеют за нравственность, семейные и духовные скрепы, а также запреты жестокости и насилия в интернете, взяли и легализовали домашнее насилие. Поэтому нынче побои в отношении близких родственников, совершенные впервые, не наказываются по статьям Уголовного кодекса, а проходят по Кодексу об административных нарушениях. То есть в лучшем случае виновному грозит штраф, причем относительно небольшой. «И повторится все как встарь».
Однако же, главная радетельница за семейные узы сенатор Елена Мизулина, которая и внесла в Госдуму законопроект о декриминализации домашнего насилия, тогда считала и, вероятно, продолжает считать, что возможность уголовного наказания за побои родственников может нанести «непоправимый вред семейным отношениям».
Поэтому не могу не спросить: сильно укрепились семейные отношения Маргариты Грачевой и ее мужа Дмитрия, который ее на протяжении многих лет третировал, а затем и вовсе отрубил топором кисти рук? Спасибо волшебникам-врачам, которым удалось пришить одну кисть, и спасибо всем тем неравнодушным, которые помогли потом Маргарите выехать на лечение в Германию, где ей сделали экзопротез.
Справедливости ради стоит отметить, что Маргарита обращалась в полицию относительно побоев, но стражи правопорядка проводили с гражданским мужем женщины только профилактические беседы. К чему привела такая профилактика, вся страна узнала в декабре прошлого года.
Фактически, женщины в нашей стране в семье полностью беззащитны. Получается, что они должны терпеть побои, изнасилования без права защитить себя, в противном случае их ждет тюрьма за неоправданную самооборону.
Очень надеюсь, что после этого уникального для нашей страны решения Мосгорсуда оправдательных приговоров по подобного рода делам станет значительно больше, а женщины перестанут и быть, и чувствовать себя беззащитными.
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