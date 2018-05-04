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Депутат ГД Александр Сидякин выступает против факультативного изучения татарского
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Депутат ГД Александр Сидякин выступает против факультативного изучения татарского 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Депутат Государственной Думы от Татарстана Александр Сидякин резко выступил против законопроекта о добровольном изучении родного языка. По его словам, Татарстан — национальная республика, что позволяет ей сохранять этническую идентичность на уровне государственных символов и развивать культуру, в том числе посредством изучения родного языка.
«Эта новая инициатива сильно разогревает наше общество, вызывает полярные суждения и ни к чему хорошему, по крайней мере в повестке нашей республики, это не приводит. Я вообще считаю, что нам надо отказаться от историй, связанных с запретами», — приводит его слова «Татар-информ».
Напомни, что ранее в Татарстане депутаты Государственного совета республики выступили категорически против законопроекта о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». По мнению председателя комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиля Валеева, авторы законопроекта не учли, что понятия родной язык и государственный язык не могут быть равнозначными.
Сидякину уже ответил «Комитет русскоязычных родителей Татарии». Его члены считают, что парламентарий должен представлять интересы всех избирателей, а не «подвластной группы чиновников РТ»«Своими высказываниями Вы ставите под сомнение правильность действий нашего национального лидера страны, который одновременно является и Гарантом Конституции РФ и выразителем требований многонационального народа, готовите почву для межнациональной розни и призываете к нарушению Конституционных прав граждан РФ», — говорится в обращении.
«ФедералПресс» будет следить за развитием событий.
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