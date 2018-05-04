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В Таллине заложили краеугольный камень мемориала жертвам коммунизма
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В Таллине заложили краеугольный камень мемориала жертвам коммунизма 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТАЛЛИН, 4 мая — РИА Новости. Краеугольный камень мемориала жертвам коммунизма заложен в Таллине на холме Маарьямяги, сообщил портал эстонского телерадиовещания ERR.
"В пятницу был заложен краеугольный камень мемориала жертвам коммунизма под названием «Путь» на холме Маарьямяги в Таллине. Мемориал будет построен к осени нынешнего года", — говорится в сообщении.
Мемориал площадью около 30 тысяч квадратных метров посвящен памяти погибших в результате действий коммунистического режима. Его строительство обойдется почти в 8 миллионов евро.
В конкурсе идей по строительству мемориала приняли участие 12 проектов. Победителем стало архитектурным бюро JVR OU.
По замыслу авторов проекта, мемориал будет представлять из себя символизирующий безжалостную систему черный коридор, на стенах которого повесят таблички с именами жертв коммунизма. В память о безымянных жертвах часть табличек останется пустой. Сам коридор будет выходить на площадь, окруженную яблоневым садом и символизирующую мечты, воспоминания и тоску по дому.
На площади будет установлен прямоугольный темный камень, у которого можно будет проводить памятные церемонии. Бетонному полу на площади будет придан рисунок, напоминающий дощатый пол в деревенском доме.
1 июля 2009 года Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию «Воссоединение разделенной Европы: защита прав человека и гражданских свобод в регионе ОБСЕ в XXI веке», в которой напомнила об инициативе Европейского парламента объявить 23 августа общеевропейским днем памяти жертв сталинизма и нацизма «во имя сохранения памяти о жертвах массовых депортаций и казней».
Решение ПА ОБСЕ, которое фактически приравняло коммунизм к нацизму, вызвало резкие протесты со стороны Москвы. Официальный представитель МИД РФ Андрей Нестеренко назвал резолюцию недопустимой и отметил, что данный документ искажает историю в политических целях. С критикой резолюции ОБСЕ выступили также Франция и Греция.
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