В Таллине заложили краеугольный камень мемориала жертвам коммунизма

ТАЛЛИН , 4 мая — РИА Новости . Краеугольный камень мемориала жертвам коммунизма заложен в Таллине на холме Маарьямяги, сообщил портал эстонского телерадиовещания ERR.

"В пятницу был заложен краеугольный камень мемориала жертвам коммунизма под названием «Путь» на холме Маарьямяги в Таллине. Мемориал будет построен к осени нынешнего года", — говорится в сообщении.

Мемориал площадью около 30 тысяч квадратных метров посвящен памяти погибших в результате действий коммунистического режима. Его строительство обойдется почти в 8 миллионов евро.

В конкурсе идей по строительству мемориала приняли участие 12 проектов. Победителем стало архитектурным бюро JVR OU.

По замыслу авторов проекта, мемориал будет представлять из себя символизирующий безжалостную систему черный коридор, на стенах которого повесят таблички с именами жертв коммунизма. В память о безымянных жертвах часть табличек останется пустой. Сам коридор будет выходить на площадь, окруженную яблоневым садом и символизирующую мечты, воспоминания и тоску по дому.

На площади будет установлен прямоугольный темный камень, у которого можно будет проводить памятные церемонии. Бетонному полу на площади будет придан рисунок, напоминающий дощатый пол в деревенском доме.