Ко Дню Победы все памятники в Молжаниновском будут приведены в порядок

В настоящее время в Молжаниновском ведутся работы по приведению в порядок обелисков и памятников героям ВОВ. Работы уже проведены в Мелькисарове, Черкизове, в Молжаниновке, Новоселках.

На текущей неделе силами АО «Химки-Молжаниново» у обелиска, расположенного в населенном пункте Верескино, были проведены косметические реставрационные работы, покрашен бордюрный камень и скамейки. Также восстановлен памятник в Черкизове по адресу Ленинградское шоссе, д.299. Помимо уборки прилегающей территории, были проведены реставрационные работы — памятник покрасили и восстановили надписи.

— Работы по восстановлению памятников ведутся по просьбе депутатов и жителей района, — отметил глава управы Артур Силиверстов.

Работа по уборке и косметическому ремонту всех обелисков района продолжается и будет завершена ко Дню Победы. (то)