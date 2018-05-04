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Ко Дню Победы все памятники в Молжаниновском будут приведены в порядок
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Ко Дню Победы все памятники в Молжаниновском будут приведены в порядок 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В настоящее время в Молжаниновском ведутся работы по приведению в порядок обелисков и памятников героям ВОВ. Работы уже проведены в Мелькисарове, Черкизове, в Молжаниновке, Новоселках.
На текущей неделе силами АО «Химки-Молжаниново» у обелиска, расположенного в населенном пункте Верескино, были проведены косметические реставрационные работы, покрашен бордюрный камень и скамейки. Также восстановлен памятник в Черкизове по адресу Ленинградское шоссе, д.299. Помимо уборки прилегающей территории, были проведены реставрационные работы — памятник покрасили и восстановили надписи.
— Работы по восстановлению памятников ведутся по просьбе депутатов и жителей района, — отметил глава управы Артур Силиверстов.
Работа по уборке и косметическому ремонту всех обелисков района продолжается и будет завершена ко Дню Победы. (то)
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