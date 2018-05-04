Жители Зеленограда смогут бесплатно пройти медицинское обследование

Акция «Открытая больница» стартует 17 мая в Зеленограде в городской больнице им. М. П. Кончаловского, сообщил сайт медучреждения. Посетители смогут бесплатно пройти диагностику и получить лечение, а также проконсультироваться с профильным специалистом.

Участники акции «Открытая больница» смогут бесплатно пройти диагностику на КТ, МРТ, холтер-мониторирование, пройти УЗИ различных органов и систем, ЭХО-КГ, клинико-лабораторные исследования.

Цель акции — повышение качества медицинской помощи и ее доступности для жителей Зеленограда, а также своевременное выявление возможных проблем со здоровьем

— администрация ГКБ им. М. П. Кончаловского.

За направлением пациентам следует обращаться в поликлиническое отделение больницы в кабинет №228 с 10 до 11 часов по будням. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ , полис ОМС и медицинскую документацию при наличии.

Акция «Открытая больница» проводится с февраля 2018 года, за это время в ней приняло участие более 260 человек.

В марте в ГКБ открыли новое отделение реанимации и интенсивной терапии для больных с острыми нарушениями кровообращения. Оно оснащено самым современным оборудованием. Установлены эргономичные кровати-трансформерыи системы климат контроля. Таким образом, созданы максимально комфортные условия для пациентов и для работы персонала.