Почти 800 км региональных дорог перейдут в федеральную собственность

Всего же федерация берет на себя ответственность за 80 дополнительных магистралей, за которые ранее отвечали регионы.

Напомним, что вопрос передачи региональных дорог в федеральную собственность давно инициируется главой региона. В декабре 2017 года на встрече с заместителем руководителя Росавтодора Игорем Астаховым он договорился о передаче в федеральную собственность дороги на Великий Устюг.

«Туристический поток в Великий Устюг постоянно увеличивается. При этом значительная часть гостей добирается до родины Деда Мороза именно на личном транспорте. Состояние дорожного полотна всегда вызывало справедливые нарекания автомобилистов, поэтому все эти годы мы приводили в порядок наиболее разрушенные участки и параллельно вели переговоры о передаче дороги в федеральную собственность. Я очень рад, что такое решение было принято. Оно позволит привлечь значительные средства на ремонт и реконструкцию дороги и придать новый импульс к развитию восточным районам области», — убежден Олег Кувшинников.

Почти вдвое в перспективе должен сократиться и автомобильный путь из Санкт-Петербурга в Архангельск . Отдельные участки так называемого «Звездного маршрута» из Лодейного Поля в Плесецк еще находятся в стадии строительства, однако после их завершения и передачи дороги в федеральную собственность свяжут единой логистической цепочкой три региона: Ленинградскую, Вологодскую и Архангельскую области.

Строительство дорог продолжается и в Вологде. В следующем году завершат работы на последнем участке автомобильного обхода города. Это замкнет вокруг областной столицы федеральную трассу «Москва — Архангельск», направит транзитный транспорт в обход городских улиц и разгрузит улично-дорожную сеть города. По инициативе Олега Кувшинникова все 28 км нового участка передадут в федеральную собственность.

«Я благодарен руководству Министерства транспорта Российской Федерации, Росавтодора и Правительственной комиссии за эти важные для нашего региона решения. Передача такого значительного количества объектов в федеральную собственность позволит нам сэкономить колоссальные средства регионального Дорожного фонда и направить их на строительство, ремонт и реконструкцию других дорог, реализацию новых инфраструктурных проектов. Все это сделает жизнь вологжан и гостей области удобнее, комфортнее и безопаснее», — резюмировал Губернатор.