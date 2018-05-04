В Псковской области вышел очередной том книги «Солдаты Победы»

ПСКОВ , 4 мая. / ТАСС /. Четвертый том книги «Солдаты Победы» тиражом почти в 1 тыс. экземпляров вышел в Псковской области , сообщила в пятницу сообщила пресс-служба администрации региона.

"В преддверии Дня Победы вышел в свет четвертый том книги «Солдаты Победы». Книга вышла тиражом в 954 экземпляра. В томе содержатся сведения о 982 участниках Великой Отечественной войны, которые родились на территории Невельского района, воспоминания ветеранов и их родственников и почти 570 фотографий", — отмечается в сообщении пресс-службы.

В процессе работы над книгой псковские краеведы открыли новые имена и подвиги. «Например,

выявлен еще один полный кавалер ордена Славы, это Фома Алексеевич Бураков. Также мы узнали историю Петра Титовича Сидоренко . Он входил в состав той самой штурмовой группы, которая первой водрузила на крыше Рейхстага Красное Знамя», — пояснили в администрации области.

Средства на печать сборника выделил врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым из резервного фонда администрации. Экземпляры книги направят во все библиотеки, музеи и архивы Псковской области, военкоматы и советы ветеранов. Также четвертый том «Солдат Победы» появится в Российской книжной палате, Центральном музее Вооруженных Сил РФ , Центральном музее Великой Отечественной войны. Кроме того, издание получат и ближайшие родственники участников ВОВ, сведения о которых опубликовали в книге.

Работа над многотомником в Псковской области ведется пятый год подряд. Первые два тома книги «Солдаты Победы» посвятили участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Псковской области по состоянию на 1 января 2013 года. Третий том посвятили фронтовикам из Великих Лук.