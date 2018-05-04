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Подведены итоги конкурса детских творческих работ к 100-летию Пограничной охраны РФ
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Подведены итоги конкурса детских творческих работ к 100-летию Пограничной охраны РФ 

Волга Ньюс 1 час назад
Победители определились 25 апреля. Конкурсную комиссию возглавил заслуженный художник РФ, пограничник Иван Мельников.
Наибольшую активность проявили школьники Сергиевского, Кошкинского, Похвистневского, Кинель-Черкасского муниципальных районов, школы № 170 и школы искусств № 1 города Самары, школы-интерната им. И. Е. Егорова, школы № 13 и № 20 г. Новокуйбышевска.
Победителями стали:
В номинации «на лучший рисунок» — Алия Назарова (п.г.т. Суходол), Арсений Чибизов (школа № 20 г. Новокуйбышевск), Ольга Кияткина (п.г.т. Сергиевск).
В номинации «на лучшую поделку» — Полина Подымова (с. Кинель-Черкассы), Варвара Чеснова (п.г.т. Рощинский), Архан Елисеев (школа-интернат им Е. И. Егорова, Новокуйбышевск).
В номинации на лучшую исследовательскую работу «Ветеран-пограничник живет рядом» — Александр Ергунев (с. Среднее Аверкино Похвистневского района), Максим Малинкин (школа № 13 г. Новокуйбышевск), Сергей Калмыков (с. Черно-Вершины). Победителям и участникам Конкурсов будут вручены подарки, предоставленные Фондом Президентских Грантов.
Лучшие работы будут выставлены для демонстрации 25 мая в клубе им. А. С. Пушкина, 27 мая — в парке Победы в период открытия скульптурной композиции «Пограничникам всех поколений», 28 мая — на площади Славы г. Самары.
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