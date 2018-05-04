В Израиле проходит мотопробег, посвященный 73-й годовщине Победы

ЛАТРУН / Израиль /, 4 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков /. Около 60 мотоциклов и машин, более сотни водителей и пассажиров участвуют в посвященном 73-й годовщине Победы мотопробеге через весь Израиль. Он стартовал в пятницу в Метуле на севере на границе с Ливаном в 04:00 мск и завершится в Эйлате на самом юге Израиля на побережье Красного моря.

"Вот уже третий год подряд мы отправляемся из Метулы — самой северной части нашей страны — и провозим Знамя Победы через весь Израиль до Эйлата, самой южной точки еврейского государства, — рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС в пятницу организатор пробега Вахтанг Цинцадзе. — Мы выехали сегодня в четыре часа утра, символично, в час начала Великой Отечественной войны, и планируем засветло доехать до Эйлата". «Мы несем память в века, — продолжил Цинцадзе. — Наша задача в том, чтобы наши дети, которые родились уже здесь, в Израиле, знали, кто действительно победил во Второй мировой войне, и передали это знание уже своим детям — нашим внукам».

"Мероприятие наше стартовало в 2016 году с инициативы двух обычных израильтян, которые являются внуками победивших немецко-фашистских захватчиков дедушек, — рассказал организатор пробега. — Тогда еще не было принятого в Израиле в 2017 году закона о праздновании Дня Победы именно 9 мая, тогда нас было мало, всего 10 человек, но мы были в тельняшках, как и сейчас". «Но постепенно о нас узнали, и в этом году в нашем пробеге участвуют уже около 60 транспортных средств, у которых или два, или четыре колеса, и очень немало людей», — продолжил Цинцадзе.

В дороге протяженностью в 500 километров с севера на юг Израиля участники мотопробега сделали остановку в местечке Латрун на полпути между Тель-Авивом и Иерусалимом , где расположены Музей мужества и танковый музей, а также мемориалы воинам, погибшим, в том числе, на фронтах Второй мировой. Здесь к пробегу присоединились еще несколько участников. «Мы едем с севера на юг по всей стране, многие ребята встречают нас на точках сбора, просят ленточки, наклейки, некоторые присоединятся к пробегу», — рассказал Цинцадзе.

В пятницу же десятки ветеранов Великой Отечественной войны и несколько тысяч человек с портретами своих воевавших родственников приняли участие в Параде Победы в Хайфе на севере Израиля. Он открыл посвященные 73-й годовщине Победы акции «Бессмертного полка» в Израиле. Парады ветеранов и акции «Бессмертного полка» пройдут в майские дни этого года в трех десятков городов Израиля.