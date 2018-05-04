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Фирму в Москве оштрафовали за поставку небезопасной воды в детские организации
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Фирму в Москве оштрафовали за поставку небезопасной воды в детские организации 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Арбитражный суд Москвы поддержал позицию управления Роспотребнадзора по Москве в правомерности привлечения к административной ответственности компании по поставке бутилированной воды в организации для детей и подростков, сообщается на сайте надзорного ведомства.
«Решением Арбитражного суда города Москвы ООО «Диамант» привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей и с конфискацией продукции в количестве 232 единиц, согласно протоколу ареста товаров», — говорится в сообщении.
В материале объясняется, что управлением проведено административное расследование в распределительном центре в отношении ООО «Диамант», осуществляющего поставку пищевой продукции в образовательные организации для детей и подростков.
По результатам проведенного расследования установлено, что на складе находится партия бутилированной воды высшей категории, кондиционированной, УФ-обработки, не соответствующая требованиям по микробиологическим показателям. На основании установленных нарушений в отношении ООО «Диамант» был составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена части 2 статьи 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и на партию бутилированной воды объемом 4384,8 литра (232 бутыли) был наложен арест.
В результате созданной в Москве системы лабораторного контроля, в том числе в распределительных центрах, за качеством и безопасностью пищевой продукции, включая бутилированную воду, для образовательных организаций, исключены случаи поступления в государственные школы и детские сады продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов.
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