В связи с острым дефицитом средств дорожного фонда Псковской области выполнение работ по восстановлению верхних изношенных слоев на автомобильной дороге «Псков — Ваулино — Торошино» в 2018 году не представляется возможным, заявила пресс-служба комитета по транспорту администрации Псковской области «ВКонтакте» на жалобы местных жителей. Чиновники уточнили, что в апреле псковским филиалом ГБУ ПО «Псковавтодор» были выполнены работы по устранению дефектов покрытия с использованием горячей асфальтобетонной смеси (ямочный ремонт) в объёме 1017 кв.м. Работы будут продолжены до полного устранения повреждений покрытия. В рамках заключенного контракта на строительство Северного ообхода Пскова запланирован ремонт на автомобильной дороге «Псков — Ваулино — Торошино» на участке км 2+900 — км 11+800 в 2020 году, заключили представители комитета. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».