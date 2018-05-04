В ТРЦ «Хорошо!» проведут конкурс юных фотомоделей «Photo Stars International»

Торгово-развлекательный центр «Хорошо!» станет площадкой конкурса «Photo Stars International». Съемки пройдут в ближайшее воскресенье, 6 мая. Будущие «маленькие мисс и мистер Россия » покажут все свои таланты фотомоделей, а фотограф Франческо Россини продемонстрирует, как раскрываются перед камерой маленькие модели.

В рамках «Beauty day» также состоится фестиваль «Stars International». Представительницы прекрасного пола смогут принять участие в открытом мастер-классе по макияжу от студии профессионального макияжа Uni make up. Вести его будет основатель студии Ольга Образцова

— Будем учиться сами, и болеть за тех, кто уже в юном возрасте может многому научить нас, — отметили в пресс-службе ТРЦ.

Начало в 17.00. ТРЦ «Хорошо!» расположен на Хорошевском шоссе, 27. Вход на мероприятия свободный. (то)